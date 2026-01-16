DeNA¡¢¥¥ã¥ó¥×¿¶¤êÊ¬¤±¤òÈ¯É½¡¡¹¯¹¸¡õÆ£Ï²¡¢»øJËÒ¤Ï1·³¡Ä¥É¥é1¾®ÅÄ¤é¿·¿Í2·³¥¹¥¿¡¼¥È
µåÃÄÈ¯É½
¡¡DeNA¤Ï16Æü¡¢¡Ö2026 SPRING CAMP Supported by Umios¡×¤Î1¡¢2·³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¿¶¤êÊ¬¤±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£1·³¤Ïµ¹ÌîÏÑ¡¢2·³¤Ï²Å¼êÇ¼¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥¥ã¥ó¥×¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¤ÏÅì¹î¼ù¤ä»³ºê¹¯¹¸¡¢Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤é21¿Í¡¢Ìî¼ê¤Ç¤ÏÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ËÒ½¨¸ç¡¢Åû¹á²ÅÃÒÎ¾ÆâÌî¼ê¤é20¿Í¤¬¥¥ã¥ó¥×1·³Æþ¤ê¡£¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤Ç¤ÏÁ°ºå¿À¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¡¢À¾Éð¤ØFA°ÜÀÒ¤·¤¿·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¸Å»ÔÂºÊá¼ê¤Ï1·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡ºòÇ¯12·î¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÃæÆü¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÉÍ¾Ç·²ð³°Ìî¼ê¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î¾®ÅÄ¹¯°ìÏºÆâÌî¼ê¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤é¿·¿Í6Áª¼ê¤Ï2·³¤Î²Å¼êÇ¼¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¹ÌîÏÑ¥¥ã¥ó¥×¤Ï2·î1Æü¤«¤éÆ±23Æü¤Þ¤Ç¡¢²Å¼êÇ¼¥¥ã¥ó¥×¤Ï2·î1Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë