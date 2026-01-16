¾åÅÄ¿¸Ìé¡¡¸òÄÌÈñ¤Ç¤ª²Û»Ò¤ÈÌ¡²è¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®4¤ÎÌ¼¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÈÅÜ¤ê¤ÇµÍÌä¤·¤¿¤é¡ÄÈ½ÌÀ¤·¤¿¾×·â¤Î»ö¼Â¤Ë¡Ö¤½¤ê¤ã²¶¤¿¤Á¤¬°¤¤¤ï¡×
»Ê²ñ¼Ô¤ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢ÇÐÍ¥¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬40Âå¤Î10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿½é¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø·Ð¸³ ¤³¤Î10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬ÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤Ã¤¿ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÅÄ¿¸Ìé¤µ¤ó¡ÖÄ¶°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤òÊ¹¤¤¤Æ»ä¤Ï¡Ä¡×
* * * * * * *
»ö·ï¡ÁÌ¼¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¡Á
¤¢¤ëÆü¡¢²ÈÆâ¤¬¾®³Ø¹»£´Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤ò¼¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¥Ø¥é¥Ø¥é¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¥·¥¯¥·¥¯¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¿ÀÌ¯¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿»ö¤«¤ÈÌä¤¦¤¿¡£
¤¸¤Ä¤Ï£²ÆüÁ°¡¢»ä¤ÏÌ¼¤Ë¡¢½¬¤¤»ö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¥Ñ¥¹¥â¤Î»Ä¹â¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢£²£°£°£°±ß¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ì¼¤Ï¤½¤Î¤ª¶â¤ò¥Ñ¥¹¥â¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤»¤º¤Ë¤ª²Û»Ò¤ÈÌ¡²è¤ÎËÜ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«Ì¼¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë»Ò¤À¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÈÅÜ¤ê¤Ç¡¢»ä¤â¶¯ÌÜ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¡©¡×¤ÈµÍÌä¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÌ¼¤Ïµã¤¶«¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢
¡Ö°¤¤¿´¤¬½Ð¤¿¡ª¡×
¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¡Ê¤¤¤ä¡¢°¤¤¿´¤¬½Ð¤¿¡¢¤Ã¤Æ¡½¨¡¡Ë¤È¡¢Ä¶°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤Ë»ä¤Ï»×¤ï¤º¿á¤½Ð¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¾¯¡¹¿á¤½Ð¤·¤¿¤È»×¤¦¡£
¹¬¤¤¡¢Ì¼¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¤Ç²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ï¿¿·õ¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤é¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤Ï³ú¤ß¤Á¤®¤é¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤êÀå¤ò³ú¤ó¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¡¢¸±¤·¤¤É½¾ð¤òºî¤ê¡¢
¡ÖÆóÅÙ¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡ª¡¡¸å¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¨¡¡½¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢ÊÌ¤ÎÉô²°¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÆÈ¤ê¤Ç¤Ò¤È¤·¤¤ê¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å
¿ô½½Ê¬¸å¡¢²ÈÆâ¤¬»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«Ìä¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¶Ã¤¤ÎÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤Ê¤ó¤ÈÌ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é10Ç¯´Ö¡¢²æ¡¹É×ÉØ¤Ï°ìÅÙ¤â¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ø·Ð¸³ ¤³¤Î10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¡Ù¡ÊÃø¡§¾åÅÄ¿¸Ìé¡¿¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë
¤â¤Á¤í¤ó¡¢É¬Í×¤ÊÉþ¤äÊ¸Ë¼¶ñ¤Ê¤É¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤ª²Û»Ò¤äËÜ¤Ê¤É¤â°ì½ï¤ËÇã¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢·î¡¹¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò°ìÅÙ¤â¤¢¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ì¼¤«¤é¤ÎÍ×µá¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ä¤â²ÈÆâ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÈ´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ê¤ã²¶¤¿¤Á¤¬°¤¤¤ï¡£¤ª²Û»Ò¤âÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ï¤Ê¡×¤È¸À¤¤¡¢¼¡¤Î·î¤«¤éËè·î¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
°ìÏ¢¤ÎÏÃ¤Ë¡¢¿¹Àô¤Ï¡Ä¡Ä
¸åÆü¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¤¥º¥à¡Ù¤Î¼ýÏ¿¸å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä½Ð±é¼Ô°ìÆ±¤Ç¿©»ö²ñ¤ò³«¤¤¤¿ºÝ¡¢»ä¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¹Àô¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÀô¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡¼¡¢¤½¤ì¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Í¡£¤¸¤ã¤¢º£ÅÙ¡¢»ä¤¬¸À¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡×¤È¡¢¿¹Àô¤Ë¤·¤Æ¤Ï°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤â¤¦Âç¾æÉ×¤À¤è¡£²¶¤È±ü¤µ¤ó¤Ç¸À¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤¿¤«¤é¡£¤ªµ¤¸¯¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡×
¤È¤ªÎé¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿ÁÛÄê³°¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡¡¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò°ìÅÙ¥Ñ¥¹¥â¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¤ª²Û»Ò¤ÈÌ¡²è¤ò¤½¤Î¥Ñ¥¹¥â¤ÇÀº»»¤¹¤ì¤Ð¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò»ä¤Ï¶µ¤¨¤¿¤¤¤Î¡ª¡×
¡Ö¤ªÁ°¤Ï¥¢¥Û¤«¡¼¡ª¡¡Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¼¡¼¡¼¡ª¡×
¤ä¤Ï¤ê¿¹Àô¤ÏÇË³Ê¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤«¤é¤Ç¤â¡¢Àô¤Á¤ã¤ó¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë°é»ùµÙ²Ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿¹Àô¤ò¥¤¥Á¤«¤é°é¤ÆÄ¾¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¦¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø·Ð¸³ ¤³¤Î10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£