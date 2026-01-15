¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬°ÛÊÑ¤ò»ØÅ¦¡ª¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¤Î¥Ç¥â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿À¯ÉÜ¹³µÄ¥Ç¥â¤«¤é¸«¤¨¤ë¡ÖËÜÅö¤Î°ÛÊÑ¡×¤È¤Ï¡Ù
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¤Î¥Ç¥â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿À¯ÉÜ¹³µÄ¥Ç¥â¤«¤é¸«¤¨¤ë¡ÖËÜÅö¤Î°ÛÊÑ¡×¤È¤Ï¡Ú¥Þ¥¤¥ーº´Ìî ·ÐºÑ³Ø¡Û¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¥¤¥é¥ó¤ÇÂ³¤¯È¿À¯ÉÜ¹³µÄ¥Ç¥â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ¯¸¢ÈãÈ½¤ä°ì²áÀ¤ÎË½Æ°¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÊóÆ»»ÑÀª¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¹½Â¤Åª¤ÊÊÑ²½¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Ìî»á¤¬¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²áµî¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ê¤·¤Ëº£²ó¤ÎÆ°¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£2009Ç¯¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥°¥êー¥ó±¿Æ°¡×¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎÃæ´ÖÁØ¤äÃÎ¼±¿Í¡¢³ØÀ¸¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿À¯¼£Åª²þ³×Í×µá¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢2019Ç¯¤Î¹³µÄ¤ÏÇ³ÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ò°ú¤¶â¤È¤·¡¢Äã½êÆÀ¼ÔÁØ¤ÎÀ¸³èÉÔËþ¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÀ°Íý¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¸ÂÄêÅª¤Ê¼Ò²ñÁØ¤¬¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÎÀ©Á´ÂÎ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÎÏ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤ÏÄã½êÆÀ¼ÔÁØ¤ÈÃæ´ÖÁØ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÎÀ©Â¦¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Ð¥¶ー¥ë¾¦¿Í¤¬¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬·èÄêÅª¤Ë°Û¤Ê¤ë¤Èº´Ìî»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¥Ð¥¶ー¥ë¾¦¿Í¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ê¾¦¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤Á¡¢1979Ç¯¤Î³×Ì¿¤Ç¤â»ñ¶â¤ÈÁÈ¿¥ÌÌ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÁØ¤¬ÄÌ²ß¥ê¥¢¥ë¤ÎµÞÍî¤ÈÊª²Á¹â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¦Çä·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢¹³µÄ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±¿Æ°¤Ï¼Ò²ñ±¿Æ°¤«¤é·ÐºÑ¤òÄ¾·â¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤Ø¤ÈÊÑ¼Á¤·¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹ñÆâ¤ÎÆ°¤¤¬¹ñºÝ¾ðÀª¤ÈÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÂÐ¥¤¥é¥ó°µÎÏ¤ä¡¢¥¤¥é¥ó¤È¼è°ú¤¹¤ë¹ñ¡¹¤Ø¤Î´ØÀÇ¼¨º¶¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ä¼þÊÕ¹ñ¤ò´Þ¤à¹ÈÏ¤Ê·ÐºÑ·÷¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤ò¤Ï¤é¤à¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ò½ä¤ë¶ÛÄ¥¤äÄÌ¿®¼×ÃÇ¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÀÅÀ¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤ÏÃæÅìÃÏ°è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤ÇÈµÚ¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ï¢º¿¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¸½¼Â²½¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢Æ°²èÆâ¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤ë»ëÅÀ¤òÄÌ¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ーÌäÂê¤òÃÇÊÒÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹½Â¤Åª¤ËÍý²ò¤·¤¿¤¤ÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÎÊÑ²½¤òÀ°Íý¤¹¤ëºàÎÁ¤È¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
