¡Ö»à¤ó¤À¡©¡×¡¡¸ÉÆÈ¤Ê¼ã¼Ô¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥¢¥×¥ê¤¬Êª¸ì¤ëÃæ¹ñ¤Î¸½¾õ
¡ÊCNN¡ËÃæ¹ñ¤Ç¤³¤³¿ô½µ´Ö¡¢ÉÔµÈ¤ÊÌ¾Á°¤Î¥¢¥×¥ê¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤14²¯¤Î¿Í¸ý¤ò¸Ø¤ëÃæ¹ñ¤Ç¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ò¿¼¤á¡¢ÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤ë¼ã¼Ô¤é¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö»à¤ó¤À¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡£»È¤¤Êý¤ÏÃ±½ã¤À¡£ËèÆü¥¢¥×¥ê¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤·¿ôÆü´Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Æ°Åª¤Ë¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤ËÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¯¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Äµå»þÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥¢¥×¥ê¤Ï¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Ç¿Íµ¤¤¬¾å¾º¤·¡¢10Æü¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¡Ö¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡×¤ÇÍÎÁ¥¢¥×¥ê¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¡£³Æ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤¬µÞÁý¤·¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÎÁ¶â¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤ä·ò¹¯ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
´Äµå»þÊó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë2²¯À¤ÂÓ¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£µÞÂ®¤Ê¹âÎð²½¤ËÈ¼¤Ã¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¹âÎð¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¡¢¼ã¼Ô¤Ï²áµî10Ç¯´Ö¤Ç¿ô²¯¿Í¤¬¸Î¶¿¤òÎ¥¤ì¡¢»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ËÅÔ²ñ¤Ø°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£
¼ã¼Ô¤Î·ëº§¤ä¸òºÝ¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤¦¤Ä¤äÉÔ°Â¡¢¼ºË¾´¶¤¬Ì¢±ä¡Ê¤Þ¤ó¤¨¤ó¡Ë¤·¡¢¼ã¼Ô¤Î¼º¶ÈÎ¨¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¿å½à¤¬Â³¤¯¡£
Æ±¥¢¥×¥ê¤Ï¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¡Ö°ì¿Í¤À¤±¤É¸ÉÆÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢°ÂÁ´¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤¿¤¤¡¢¡Ö°ì¿Í¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¡¢²È¤òÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹³ØÀ¸¡£°ì¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¤ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¡×¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¤È´¿·Þ¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£Âç¼êSNS¤ÎÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤Ç¤ë¤«À¸¤¤Æ¤ë¤«¡¢½é¤á¤ÆÃ¯¤«¤¬µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡Ö¤³¤Î8¸µ¡ÊÌó180±ß¡Ë¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ÎÂº¸·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£°ìÈÖÉÝ¤¤¤Î¤Ï¸ÉÆÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ°¸þ¤¤ÊÌ¾¾Î¤ËÊÑ¹¹¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£
13Æü¤Ë¤Ï³°¹ñ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤Ç¤â´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥×¥ê¤Ë¡ÖDemumu¡Ê¥Ç¥à¥à¡Ë¡×¤ÎÌ¾¾Î¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Æ±»þ¤ËÎÁ¶â¤ò1¸µ¤«¤é8¸µ¤ËÃÍ¾å¤²¤·¤¿¡£
³«È¯¼Ô¤¬¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·Ì¾¾Î¤Î¡ÖDe¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ï±Ñ¸ì¤Î¡Ödeath¡Ê»à¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£¡Ömumu¡×¤Ë¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò¹þ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
³«È¯¼Ô¤é¤ÏÈùÇî¤ÎÅê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï1995Ç¯°Ê¹ß¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô3¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£