²Ä°¦¤¤¡õ»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¡ª ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥µ¥¤¥º¤Î¡Ø±ÑÃ±¸ì¥¿¡¼¥²¥Ã¥È1900¡Ù
²¢Ê¸¼Ò¤ÎÂç³Ø¼õ¸³±ÑÃ±¸ì½¸¡Ø±ÑÃ±¸ì¥¿¡¼¥²¥Ã¥È1900¡Ù¤¬¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÄ¾Á°¤Ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤À¡ª¡¡»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¥ß¥Ë¥Þ¥à¥µ¥¤¥º¤Î±ÑÃ±¸ìÄ¢¤ò¡¢¼õ¸³¤Î¤ª¼é¤ê¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
Âç³Ø¼õ¸³À¸¤ÎÉ¬·È½ñ¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¢Ê¸¼Ò¤ÎÂç³Ø¼õ¸³±ÑÃ±¸ì½¸¡ÖÂç³Ø¼õ¸³±ÑÃ±¸ì¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥µ¥¤¥º¤ÎÆ¦ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö±ÑÃ±¸ì¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÆ¦ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥È¥Õ¥ë¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤êÁ´¹âÌó5cm¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Ö¥Ã¥¯¡ÊÆ¦ËÜ¡Ë¤È¤·¤ÆÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¤¤¤è¤¤¤è1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡ÖÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡×Ä¾Á°¤ËÇúÃÂ¡ª
¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤äÉÔ°Â¤¬Êç¤ë¤³¤Î»þ´ü¡¢¼õ¸³À¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÉ½»æ¤ä¥Ú¡¼¥¸¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢²½¤·¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤Õ¤ÈÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿³Ø½¬¤ÎÆü¡¹¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÁÛµ¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¼é¤êÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿³Ø½¬¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ËÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢¼õ¸³À¸¤Î³§ÍÍ¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¾®¤µ¤ÊÁêËÀ¡×¤È¤·¤Æ´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
É½»æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÃæÌÌ¤Î¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î½ñÀÒ¤òÀº¹ª¤ËÌó50mm¤Ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã±¸ìÄ¢¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö±ÑÃ±¸ì¥¿¡¼¥²¥Ã¥È1900¡×¡Ö1400¡Ö1200¡×¡Ö1000¡×¤Î4¼ïÎà¡£
¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¤ÎÃ±¸ìÄ¢¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤ª¼é¤êÂÞ¤ÈÃ±¸ìÌÜ±£¤·¤ÎÀÖ¥·¡¼¥È¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÀº¹ª¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Î¤Ç¡¢»î¸³»þ´ÖÃæ¤Ë´ù¾å¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï»î¸³´ÆÆÄ¤Î¸íÇ§¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¡£
»î¸³Ãæ¤Ï¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Þ¤¤¡¢µÙ·Æ»þ´ÖÅù¤Ë¡¢¿´¤òÍî¤ÁÃå¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤è¤¦¡ª
»¤¤êÀÚ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤á¤¯¤Ã¤¿¤¢¤Îµ²±¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤òÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡ª
¤³¤Î¾®¤µ¤Ê°ìºý¤Ë¡¢¼õ¸³À¸¤Î³§ÍÍ¤Ø¤ÎÀº°ìÇÕ¤Î±þ±ç¤ò¹þ¤á¤Æ¡£
¼õ¸³À¸¤Î³§¤µ¤ó¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡ª¡ª¡ª
¡ù¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥µ¥¤¥º¤Î±ÑÃ±¸ìÄ¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
