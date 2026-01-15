ÎÓ²È¤½¤á¤¹¤±¤¬¡ÖÆóÂåÌÜÎÓ²ÈÀ÷ÃÄ¼£¡×½±Ì¾¤òÈ¯É½¡ÖÀ÷ÃÄ¼£¤ÎÌ¾Á°¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÏºîÍî¸ì¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Íî¸ì²È¤ÎÎÓ²È¤½¤á¤¹¤±¡Ê59¡Ë¤¬15Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÇÆóÂåÌÜÎÓ²ÈÀ÷ÃÄ¼£¤ò½±Ì¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£11·î¤Ë60ºÐ¤Î´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤½¤á¤¹¤±¤Ï¡ÖÀ÷ÃÄ¼£¤ÎÌ¾Á°¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÏºîÍî¸ì¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£½±Ì¾ÈäÏª¸ø±é¤Ï4·î12Æü¡ÊÄ«ÆüÀ¸Ì¿¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤á¤¹¤±¤Ï7¡¢8Ç¯Á°¤Ë¡ÖÀ÷ÃÄ¼£¡×¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£3Ç¯Á°¤Ë»Õ¾¢¤ÎÀ÷´Ý¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡Ö¤¨¤¨¤±¤É¡¢Ç¯µ¨¤âÌÀ¤±¤Æ¤Ø¤ó¤Î¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö30Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÌÀ¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È½±Ì¾¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÀèÂåÀ÷ÃÄ¼£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤»ñÎÁ¤ä¡¢·ÝÇ½»Ë¸¦µæ²È¤ÎÁ°ÅÄ·û»Ê»á¤ÎÏÃ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢½éÂåÀ÷ÃÄ¼£¤ÏÂçÀµËö´ü¤ËÅìµþ¤ÇÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ³èÌö¡£´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤òµ¡¤ËÂçºå¤Ø°Ü¤Ã¤ÆÆóÂåÌÜÎÓ²ÈÀ÷´Ý¤ËÆþÌç¤·¤ÆÍî¸ì²È¤ËÅ¾¿È¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤Ó¾åµþ¤·¤ÆÌ¡ºÍ¤ÎÆ»¤ØÌá¤ê¡¢Åìµþ¤ÎÌ¡ºÍ¶¨²ñ¤Î½éÂå²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢Âçºå»Ô½Ð¿È¤Î¤½¤á¤¹¤±¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¡¢Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¤³¤¢¤¸¥³¡¼¥¹¥±¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤¬¡¢91Ç¯4·î¤Ë»ÍÂåÌÜÎÓ²ÈÀ÷´Ý¤ËÆþÌç¤·¤ÆÍî¸ì²È¤ØÅ¾¿È¡£Åö½é¤Ï¡ÖÀ÷Êå¡×¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ö¤½¤á¤¹¤±¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£·»ÄïÄï»Ò¤Î²Ö´Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö´Á»ú¤ò¾¡¼ê¤ËÊ¿²¾Ì¾¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡È¸À¤ï¤Ê¥¢¥«¥ó¤Î¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£»Õ¾¢¤ÎÀ÷´Ý¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡È¤Ä¤¤¤Ç¤ËÎÓ²È¤â¼è¤Ã¤¿¤é¤É¤ä¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤á¤¹¤±¤ÏÍî¸ì°Ê³°¤Ë¤â¥â¥Î¥Þ¥Í¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÖABC¤â¤Î¤Þ¤Í¿·¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°Û¿§¤ÎÈ¸²È¤À¤Ã¤¿¡£½çÈÖ¤Ï°ã¤¨¤ÉÍî¸ì¤ÈÌ¡ºÍ¤ÎÎ¾Êý¤ò¿¦¤È¤·¤¿¶¶ø¤âÀèÂåÀ÷ÃÄ¼£¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Å·ËþÅ·¿ÀÈË¾»Äâ¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤ÏÍî¸ì¤è¤ê¤â¡È¿§Êª¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Î½ÐÈÖ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£40ºÐ¤òµ¡¤Ë¡Ö10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¿§Êª¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤òÃÇ¤ê¡¢Íî¸ì¤ËÀìÇ°¡£Ãæ¤Ç¤âÁÏºîÍî¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢11Ç¯¤«¤é¡ÖÂçºå¿Í¾ðÍî¸ì24¶è¡×¤È¤·¤Æ24ºî¤ÎÁÏºîÍî¸ì¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢ºò²Æ¤Ä¤¤¤Ë´°À®¤·¤¿¡£
¡¡ÁÏºîÍî¸ì¤Î´ðËÜ¤ÏÂçºå¤Î²¼Ä®¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤¬Âêºà¡£¼«¿È¡¢Âçºå»ÔÀ¾À®¶è¤Î¥³¥¢¤Ê¥Ê¥Ë¥ï¤Î²¼Ä®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸Î¶¿¤ò»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î²¼Ä®¡×¡£¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Î¼ÂÏÃ¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿ÎÃÒ¤â¡ÖÃæ¤Ç¤â¡ÈÄÌÅ·³Õ¤ËÅô¤¬¤È¤â¤ë¡É¤Ï¥Û¥í¥Ã¤È¤¯¤ë¤¤¤¤ÏÃ¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤ÎÀ÷´Ý¤ÏÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¡£É®Æ¬Äï»Ò¤Î3ÂåÌÜÎÓ²ÈÀ÷Æó¡Ê64¡Ë¤Ï¡Ö¤½¤á¤¹¤±¤¬Ì¡ºÍ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢»Õ¾¢¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤¥¥ã¥é¡£ÎÓ²È¡¢¾åÊýÍî¸ì³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄïÄï»Ò¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£