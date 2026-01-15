¿·Ç¯¡¢¥²¡¼¥àµ¡¤â¤ª¿§Ä¾¤·¡£Switch 2¤ÈPS5¼þÊÕµ¡´ï¤Ë¿·¿§ÅÐ¾ì
¤É¤Ã¤Á¤â¤¤¤¤¿§¡£
ËÍ¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥²¡¼¥à»°Ëæ¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¥²¡¼¥à¤â½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï1Ç¯¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥²¡¼¥à¤Ø¤ÎÇ®¤¬Æþ¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ê¤ª±¢¤ÇÀÑ¤ß¥²¡¼¤â¤«¤Ê¤êÊÒÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥²¡¼¥àÇ®¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÌµÀ¤Ë¼þÊÕµ¡´ï¤òÂ·¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÖ¤¾ì½ê¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥²¡¼¥à¤Þ¤ï¤ê¤Î´Ä¶À°È÷¤â¤Ä¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¸½¾Ý¡¢²¿¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡© Îø¡©
¤Þ¤¡¡¢¤½¤ì¤¬Îø¤«°¦¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢Ç¤Å·Æ²¤È¥½¥Ë¡¼¤«¤é¿´¤Ë¥°¥Ã¤ÈÍè¤ë¿·¿§¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Switch 2ÍÑJoy-Con 2
Ç¤Å·Æ²¤«¤é¤ÏNintendo Switch 2ÍÑ¤ÎJoy-Con 2¤Ë¿·¿§¡ÖJoy-Con 2 (L) ¥é¥¤¥È¥Ñ¡¼¥×¥ë/(R) ¥é¥¤¥È¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£
¥Ù¡¼¥¹¿§¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÉôÊ¬¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥é¡¼¤È¡¢Joy-Con 2¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Êº¹¤·¿§¤¬Æþ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ï¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤«¤Ê¤ê°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¼¡£¤³¤ê¤ã¤¢²Ä°¦¤¤¡£
²Á³Ê¤Ï¡ÖJoy-Con 2¡ÊL¡Ë ¥é¥¤¥È¥Ñ¡¼¥×¥ë¡×¤È¡ÖJoy-Con 2¡ÊR¡Ë ¥é¥¤¥È¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç9,980±ß(ÀÇ¹þ)¡£È¯ÇäÆü¤Ï2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼Çã¤¤Áý¤·¤¹¤ë¤Ê¤éÃÇÁ³¿·¿§Áª¤Ó¤¿¤¤¡ª
¤ä¤ëµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¥Í¥ª¥ó¥«¥é¡¼¡¢PS5ËÜÂÎ¥«¥Ð¡¼¡õ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼
¥½¥Ë¡¼¤«¤é¤Ï¡¢PlayStation 5ËÜÂÎÍÑ¤Î¥«¥Ð¡¼¤È¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡ÖDualSense ¡×¤Î¿·¿§3¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ý¥Ã¥× ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥¯¥Î¡Ê¥ì¥Ã¥É¡Ë¡¢¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¡¢¥ê¥º¥à¡Ê¥Ö¥ë¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢PS5¤Î¡Ö¥Þ¥·¥ó´¶¡×¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡ª ¤·¤«¤â¤è¡¼¤¯¸«¤ë¤È¡Ä
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤¡ª PS5¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢PS5ËÜÂÎ¥«¥Ð¡¼¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¤¬´õË¾¾®Çä²Á³Ê1Ëü1480±ß¡¢DualSense ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤¬1Ëü2480±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë¡£ È¯Çä¤Ï2026Ç¯3·î12Æü¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎPlayStation¼è°·Å¹¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°10»þ¤«¤é½ç¼¡Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¤Ç¤¹¡£
¤¦¡¼¤ó¡¢Switch 2¤ÈPS5¡£ËÍ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Ã¤Á¤Ë°¦¤òÃí¤²¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¤À¤ì¤«Åú¤¨¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ä¡ª
Source: Ç¤Å·Æ², PlayStation.Blog,Amazon,³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹