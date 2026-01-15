¡Ö¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¡ª¡×¡¡½÷Í¥ºÊ¤ÈÀõÁð¥Ç¡¼¥È¤·¤¿Ä¶ÂçÊª¤Ë³¤³°Á¢Ë¾¡ÖÆüËÜ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÍèÆüÊó¹ð
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNBA¡Ë¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Åìµþ¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¸½¤ì¤¿»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÍÁ³¤ÎË¬ÆüÊó¹ð¤ÇÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤Î±ÑÍº¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¥É»á¡£ºÊ¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËË¬Æü¤·¡¢ÀõÁð»û¤Î¸Þ½ÅÅã¤ä°ìÈÌµÒ¤Çº®»¨¤¹¤ëÃç¸«À¤ÄÌ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤òË¾¤àÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÆüËÜÎ¹¹Ô¤Î¡È¥Ï¥¤¡É¤Êµ¤Ê¬¤¬¤Þ¤ÀÎä¤á¤Ê¤¤¡£Åìµþ¤Ç¤ÎËÁ¸±¤ÎÉ÷·Ê¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¼ÂºÝ¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Î¤ËÂ³¤¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂ³¡¹¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡¡ÆüËÜ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¤À¤Í¡×
¡Ö2¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×
¡ÖÈþ¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Í¡×
¡ÖÃÏµå¾å¤ÇºÇ¤âÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×
¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÎ¹¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×
¡Ö¤ï¤«¤ë¡¢»ä¤â2023Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ÖËÍ¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë»£¤ì¤Æ¤ë¤Í¡×
¡Ö¤½¤Î¡È¥Ï¥¤¡É¤Îµ¤Ê¬¡¢¤ï¤«¤ë¡ª¡¡»ä¤â¤¤¤Ä¤â¡ÊÆüËÜ¤¬¡ËÎø¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡43ºÐ¤Î¥¦¥§¥¤¥É»á¤Ï¥Ò¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢3ÅÙ¤ÎNBAÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿»Ë¾å¶þ»Ø¤Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¬¡¼¥É¡£13ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð¤ò¸Ø¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÅÂÆ²Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë