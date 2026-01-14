Å°¤µ¤ó¡õºç¸¶°ê·Ã¤Î¼¡ÃË¡¦ÅÏÊÕÂóÌï¡¡ºòÇ¯7·î¤Ë·ëº§¤ò¸øÉ½¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦²ÈÂ²¡×¡¡·»¡¦ÍµÂÀ¤â¥Õ¥é¥¤¥ó¥°È¯É½
¡¡¸Î¡¦ÅÏÊÕÅ°¤µ¤ó(µýÇ¯61)¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºç¸¶°ê·Ã¡Ê66¡Ë¤Î¼¡ÃË¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÂóÌï¡Ê29¡Ë¤¬ºòÇ¯¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿
¡¡¡ÖºòÇ¯7·î¤Ë·ó¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´Êó¹ð¤¬ÃÙ¤ì¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¿·º§À¸³è¤¬ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¿È¶á¤ÊÊý¤ä¿ÆÀÌ¤Ë¤âÊó¹ð¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÈ¯É½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹¤¤¤³¤È¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤â²ÈÂ²Æ±ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²Æ±ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦²ÈÂ²¤À¡ª¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¹¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶¼Õ¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âî²¿Ê¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ú¤Â³¤¡¢³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢·»¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÍµÂÀ¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö³À²ÖÀµ ¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¡ÖÄï¤¬µîÇ¯·ëº§¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÂóÌï¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂóÌï¤Ï2022Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÅÏÊÕÅ°¤µ¤ó¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥Èºç¸¶°ê·Ã¤Î¼¡ÃË¤Î¼¡ÃË¡£·»¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÍµÂÀ¡£24Ç¯¤ËÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ö°ì¶èÀÚ¤ê¤ÎµÈÆü¤À¡Ê¡°¡°¡Ë¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡×¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½é½Ð±é¤·¡¢¡Ö2À¤ÍÌ¾¿Í¡×¤È¤·¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Ò¥í¥ß¤È²Î¼ê¡¦¾¾ËÜ°ËÂå¤ÎÄ¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾®±àÎ¿±û¤È¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤ÇÆ±µéÀ¸¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£