新選組トップ・芹沢鴨はなぜ隊内で暗殺された？史料から見える、組織の都合で作られた悪人像

新選組の筆頭局長

新選組の立ち上げメンバーの一人であり、後に隊内で暗殺されることになる芹沢鴨（せりざわかも）。

彼のことを善人か悪人かと質問したら、おそらく高確率で十人中十人が悪人だったと答えることでしょう。

しかし考えてみると、歴史は勝者の側が記録するものです。彼を悪人だとするイメージは、暗殺をした側によって後世の人々の頭に植え付けられたものかも知れません。

今回はそのあたりを検証してみましょう。

芹沢鴨という人は一体何者だったのでしょうか。まずはその経歴から。彼は水戸藩の郷士の家に生まれ、一度は神官の家に養子に入りました。

そして、天皇を重んじる水戸学にどっぷり浸かり、江戸に出てきて「芹沢」という姓に戻りました。

そこで出会ったのが清河八郎で、彼の浪士組を作って朝廷を守ろうという計画に、芹沢も飛びついたのです。

清河八郎（Wikipediaより）

この浪士組が後に分裂します。清河は「朝廷直属の部隊にしよう」と言い出し、近藤勇や土方歳三は「幕府を守るための部隊だ」と反発しました。

その結果、芹沢は近藤たちと一緒に京都へ行くことになりました。ここに壬生浪士組、つまり後の新選組が誕生したのです。

そこで芹沢は筆頭局長として、実質的なトップに立っていました。

責任は芹沢一人が負うべきものなのか

ここまではいいのですが、問題はその後です。後に子母澤寛が書いた『新選組始末記』という本によって、芹沢は突然「酒乱で暴力的な無頼者」になってしまいました。

ここでのキャラクター像がテレビドラマや漫画でコピーされ、後世でも「芹沢＝悪党」というイメージが定着してしまったのです。

彼の悪行として有名なのが、まず大坂で力士を鉄扉で殴り殺して大乱闘になった力士乱闘事件です。次に遊郭で酒に酔って暴れ、店を営業停止にさせた島原角屋暴れ込み。

そして芸妓を脅して髪を切らせた吉田屋芸妓髪切り事件、最後に店を放火して焼き払った大和屋焼き討ち。この四つが挙げられます。

近藤勇と土方歳三の銅像

こうした罪状によって芹沢は暗殺されたわけですが、しかしそもそも、これらの事件は本当に芹沢一人が責任を負うべきものなのでしょうか。

実は、力士乱闘事件には沖田総司・永倉新八・山南敬助ら、後の新選組の主要メンバーも関与していました。

そして芹沢は後に力士側と和解し、興行を手配するなど、仲裁者として動いています。単なる暴れん坊ではなく、最後はまとめ役になっていたのです。

大和屋襲撃にしても、実は生糸の買い占めで庶民の怨嗟を買っていた大和屋への「懲罰」という側面がありました。

しかも襲撃は突然行われたものではなく、事前に町年寄に通知していたという記録も残っています。

つまり、これは芹沢個人の気まぐれで起こされた違法行為ではなく、法手続き的には正当でもあったのです。

クーデターとしての暗殺

また芹沢の蛮行として押借も挙げられます。押借とは力ずくで金を借りるといういわば恐喝なのですが、これも芹沢個人の暴挙というよりも新選組全体の資金調達手段でもありました。

実際のところ、それで新選組の資金繰りは良くなっていたのです。

ということは、近藤勇や土方歳三も関与していた可能性があり、組織全体の責任とも言えるでしょう。

しかし、近藤勇や土方歳三を小説やドラマの主人公として活躍させるためには、前組織の経営者は悪人でなければ困ります。そんなことから、実際以上に芹沢の行為が誇張されていった可能性があるのです。

そして芹沢は暗殺されます。

新選組では乱暴狼藉を働いた隊士は切腹が原則でした。実際、新見錦という隊士は切腹させられています。

しかし芹沢は切腹ではなく暗殺されました。これは単なる懲罰ではなく、指導者の交代を目的としたクーデターに近いものだったと言えるでしょう。

芹沢鴨・平山五郎の墓と隊士の合祀簿（京都市・壬生寺）

なぜ芹沢は排除されなければならなかったのでしょうか。それは芹沢の思想にあります。水戸学に基づく尊王攘夷思想は、幕府を支える会津藩や近藤派の方針と相容れませんでした。

よって芹沢は組織運営上、厄介な存在になっていたのです。清河八郎が排除されたのと同じように、芹沢も排除することで、新選組は「幕府派」としての質的転換を図ったのでしょう。

芹沢暗殺は、新選組が会津藩と歩調を合わせるための組織改革であり、思想的対立が大きな要因だったのです。

実際の芹沢は、酒癖が悪くて粗暴な面はあったかもしれません。しかし、むしろ要人警護のプロフェッショナルとして、また組織の顔として行動していた可能性も高いです。

