中島健人、神秘的な影を表現したアルバムリード曲「XTC」MV公開
中島健人が、2月18日（水）に発売する2ndアルバム「IDOL1ST」より、リード曲「XTC」のMusic Videoを公開した。
同楽曲は、中島健人が作詞・作曲に携わっており、10月リリースの2ndシングル「IDOLIC」をアイドルの表の姿とした、対に相対する楽曲に仕上がっている。”仮面”という言葉から構想を広げ、少年隊「仮面舞踏会」のサンプリングやインターポレーションを織り交ぜた楽曲へと展開させアイドル中島健人のヴェールを脱ぎ去った、中島健人の裏に存在する”神秘的な影”を表現。
Music Videoを手がけたのは映像作家・YERD。表の姿を狙う光から逃げる中島健人が登場する。仮面をつけた中島が駆け抜ける逃避行の結末に注目。
■本人コメント
Xtreme, True, Core
この「絶頂・真実・核」という今の時代のアイドルに備わる言葉をテーマに、歌詞と曲を書きました。
僕はアイドルという宿命から逃れることはできないと思ってます。
仮面を外して、誰かに、どこかで、真実の顔を見せても、必ず再び仮面をつけて偶像として輝かなければ自分ではない。
そんなテーマをIDOL1STの表題曲にしました。
ぜひ仮面をつけた"この世界"という舞踏会の中で
僕の「神秘の影」をみつけてください。
＜リリース情報＞
中島健人
2nd アルバム『IDOL1ST』
発売日：2026年2月18日（水）
ご予約：https://KentoNakajima.lnk.to/IDOL1ST_NK
中島健人公式 HP https://www.nakajimakento.com/
同楽曲は、中島健人が作詞・作曲に携わっており、10月リリースの2ndシングル「IDOLIC」をアイドルの表の姿とした、対に相対する楽曲に仕上がっている。”仮面”という言葉から構想を広げ、少年隊「仮面舞踏会」のサンプリングやインターポレーションを織り交ぜた楽曲へと展開させアイドル中島健人のヴェールを脱ぎ去った、中島健人の裏に存在する”神秘的な影”を表現。
■本人コメント
Xtreme, True, Core
この「絶頂・真実・核」という今の時代のアイドルに備わる言葉をテーマに、歌詞と曲を書きました。
僕はアイドルという宿命から逃れることはできないと思ってます。
仮面を外して、誰かに、どこかで、真実の顔を見せても、必ず再び仮面をつけて偶像として輝かなければ自分ではない。
そんなテーマをIDOL1STの表題曲にしました。
ぜひ仮面をつけた"この世界"という舞踏会の中で
僕の「神秘の影」をみつけてください。
＜リリース情報＞
中島健人
2nd アルバム『IDOL1ST』
発売日：2026年2月18日（水）
ご予約：https://KentoNakajima.lnk.to/IDOL1ST_NK
中島健人公式 HP https://www.nakajimakento.com/