しなこ「もうバレてるので言いますが…」年齢公表で驚きの声相次ぐ「びっくり」「知らなかった」新成人へのエールも
【モデルプレス＝2026/01/12】クリエイターのしなこが1月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。年齢を公表し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳と公表した美女クリエイターの和装ショット
この日が成人の日だったことを受け、しなこは「新成人のみなさまこの度はご成人おめでとうございます」と祝福のメッセージを投稿。「もうバレてるので言いますが笑、私は3月で30歳になります。笑」と年齢を公表した。また「10年前の成人式、実は出席しませんでした 自分と過去の自分がコンプレックスすぎて…」と明かし「その時は少し寂しい気持ちと、過去に囚われず新しい自分になって自分を好きになりたいという気持ちで成人の日を過ごしたのを覚えています」とつづっている。
そして、成人式から10年が経ち、しなこは振袖姿の最新ショットを披露。「またここを節目に、年齢なんて関係なく毎日新しい自分になって挑戦して、大好きな自分に出会える日々を送りたいなと思う成人の日です 改めてみなさんおめでとうございます」と思いを込めた。
この投稿には「びっくり」「知らなかった」「着こなし真似したい」「素敵な節目」「ピンク髪と和装がマッチしてる」「挑戦する姿に勇気をもらえる」「見た目も中身も憧れです」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆しなこ、年齢を公表
◆しなこの投稿に反響
