新たな年を迎え、「今年の旅行はどこへ行こう」と期待に胸を膨らませている人も多いのではないでしょうか。温泉大国・日本には、訪れた人の心をつかみ「また来たい！」と思わせる魅力的な宿が数多く点在しています。そこで今回は「温泉宿・ホテル総選挙2025」の結果をもとに、リピーターからの支持が厚い「もう一度行きたい温泉宿・ホテル」ランキングTOP3を紹介します。

温泉好きが選んだ「もう一度行きたい」温泉宿は…

新年を迎え、「今年こそどこか遠出したい」と計画を立てている人も多いのではないでしょうか。どうせ行くなら、温泉好きが「また来たい」と太鼓判を押す、満足度の高い施設を選びたいもの。

そこで今回は、5省庁後援のもと温泉地のランキング企画を実施している「温泉総選挙2025」が行った「温泉宿・ホテル総選挙2025」をもとに、「もう一度行きたい温泉宿・ホテル」ランキングTOP3を紹介します。

【調査概要】

■主催：温泉総選挙2025

■エントリー対象者：全国の温泉を持つ宿・ホテル

■エントリー宿・ホテル数：158施設

■エントリー部門：食事、温泉、客室・施設、リピート、サービス、総合評価

■レビュー人数：5,987人

■レビュー項目：「温泉について」「食事について」「サービス、おもてなしについて」「施設、客室について」の4つは「非常に満足している/やや満足している/どちらともいえない/あまり満足していない/全く満足していない/利用していない」の6段階評価。「また来たいと思いますか？」については「是非また来たい/機会があればきたい/どちらともいえない/来たくない」の4段階評価。「総合評価について」は5つ星評価。

■投票期間：2025年8月8日〜2025年10月31日

第3位：神戸みなと温泉 蓮（兵庫県）

（神戸みなと温泉 蓮と神戸港（兵庫県）／PIXTA）

第3位にランクインしたのは、兵庫県神戸市にある「神戸みなと温泉 蓮」。地下1,150mの地中から湧き出た源泉は、ナトリウム塩化物・炭酸水素塩温泉のため湯冷めしにくく、美肌効果が期待できます。

全室60m2以上の広々とした客室やテラスからは、神戸港の開放的な景色を一望でき、心までくつろげるひとときを過ごせます。また、ローストビーフやお寿司、本ズワイガニ、ビーフシチューなど、旬の食材を活かした料理は、多くの人が「また来たい！」と思うのも納得の贅沢感です。

また同所は、日帰り利用も可能。港を望む露天風呂や足湯回廊で気軽に癒しを体験でき、都会の真ん中で非日常を味わえる手軽さも、リピートしたくなる理由のひとつです。

第2位は、富士山を望む「オールインクルーシブホテル」

第2位：焼津グランドホテル（静岡県）

（焼津の漁港と富士山（静岡県）／PIXTA）

第2位にランクインしたのは、静岡県焼津市にある「焼津グランドホテル」。同所は駿河湾を望む高台に建ち、晴れた日には雄大な富士山を一望できる絶好のロケーションが最大の魅力です。特に足湯テラスや露天風呂から眺める富士山は、海と空と調和した絶景で、訪れるたびに新鮮な感動を与えてくれます。

館内には3つの大浴場と15種類の風呂、2種のサウナがあり、海のミネラルを豊富に含む焼津温泉で心身をリフレッシュ。食事は約60種類の和洋中ブッフェを中心に、ライブキッチンで焼き立てのステーキやピザ、地元焼津の新鮮な魚介を堪能できるのが魅力です。

さらに、ボードゲームや卓球、テーブルサッカーなどを楽しめる「大樹のこかげ」、テニスやバスケット、モルックなどのアウトドアスポーツを楽しめる「スポーツエリア」が存在し、アクティビティも充実。同所は「オールインクルーシブ」となっているため、温泉も食事もアクティビティも宿泊料金に含まれており、欲張りに楽しむことができます。「家族や友人ともう一度来たい」と思える極上リゾート施設です。

第1位：SHIROYAMA HOTEL kagoshima（鹿児島県）

（SHIROYAMA HOTEL kagoshima（鹿児島県）／PIXTA）

第1位に輝いたのは、鹿児島県鹿児島市にある「SHIROYAMA HOTEL kagoshima」でした。同所の魅力は、なんといっても標高108mの立地から見える鹿児島県のシンボル「桜島」の絶景。客室が海側であれば、お部屋から朝日が昇る瞬間を眺めることもできます。

もちろん、温泉も格別。地下1,000mから湧き出る天然温泉は「美人の湯」として知られ、展望露天から見える景色とともに、心身を癒してくれます。さらに、全国的にも評価の高い朝食ビュッフェは鹿児島産の旬食材が贅沢に使用されており、黒豚や近海の鮮魚、ホテルメイドのさつま揚げやパンなど約80種類の料理を楽しめる豪華さ。

鹿児島の地元民も太鼓判を押す同所には、誰もが「また来たい！」と思える非日常体験があります。

非日常を満喫できる、贅沢温泉宿



「もう一度行きたい温泉宿・ホテル」ランキングTOP3は、SHIROYAMA HOTEL kagoshimaを筆頭に、焼津グランドホテル、神戸みなと温泉 蓮となりました。

「また来たい！」が詰まった癒しの温泉宿。今度のお休みはちょっと背伸びして、今回紹介した贅沢リゾートにお出かけしてみてはいかがでしょうか。