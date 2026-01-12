1989年の1月4日に発生した、綾瀬「女子高生コンクリート詰め殺人事件」。今なお、この凶悪犯罪が人々の記憶から消えないのは、事件後、実刑に処された4人の「元少年」たちが、出所後も凶悪な犯罪を起こすなど、「少年法」の意義を世に問い続けているからであろう。

その主たる加害者をA（事件当時18=主犯格）、B（同17＝準主犯格）、C（同16）、D（同17）とする。

【前編】では、「週刊新潮」の記事を引き、女子高生を監禁し、絶命せしめた彼ら4人の犯行の詳細と、法廷で述べていた偽りの“反省の言葉”について記した。【後編】では、出所後の彼らの生活ぶりと再犯に手を染めるまでを詳述する。

事件を笑い話のように

事件後、はじめに再びの罪を犯したのは、準主犯格のBだった。

Bは1999年に出所した後、定職につき、結婚したものの、程なく離婚、仕事先でのトラブルで退職して以降は生活が狂い始める。そして2004年5月、都内のショップ勤務の知人に対し、「俺の女を盗ったろ。ヤクザをなめんなよ」などと脅かし、5〜6発も顔面を殴った。が、彼が指している女性は被害者にとっては見も知らぬ人物であった。そして、夜中の2時頃、車のトランクに入れられ、移動した埼玉県内のスナックに閉じ込められ、続けて暴行を受けた。解放されたのは翌朝7時。全治10日ほどの怪我を負ったという。

Bは普段から自らの忌まわしい過去を隠しもしなかったという。当時、被害者は取材（「週刊新潮」2004年7月15日号）にこう答えている。

「実は、彼が頻繁に家に来るようになって、話をしてると、あるとき、突然、“俺はなぁー、少年のとき10年もムショに入ったんだよー”って、軽い調子で、言い出すんですよ。怖くて、“何の事件ですか”、とも聞けないでいると、自分から、“綾瀬のコンクリート詰め殺人って知ってるだろ。あれだよ”って、ニヤニヤ笑いながら……。女子高生を押さえつけて髪を切ったことや、死んでしまったときのことなんかも、“タバコに火をつけてさ、その煙を、その子の鼻の下に近づけても、息をしてなかったんだよ”とか“遺体をこんな感じで、ドラム缶に入れてさ、コンクリを詰めこんで……”と、事件をまるで笑い話のようにして身振り手振りで自慢するわけです」

暴行の最中も、

「綾瀬の事件のことを持ち出して、“1人殺そうが2人殺そうが同じなんだよ。俺はな、調べられた経験があるから、警察とか検事にどう喋ったら罪が軽くなるか知っているんだ。検事をごまかすくらい簡単なんだよ”と言っていました。“どうやれば精神鑑定になるかだってわかる”というようなことも嘯いていたのです」

Bは逮捕監禁致傷容疑で逮捕、起訴され、懲役4年の実刑判決を受けた。

もっと大物だ

この14年後の2018年、やはり再犯したのは、Cである。

Cは出所後、都内に暮らし、その後、埼玉県に移り住んだ。周囲には「ネット販売」の仕事をしていると告げ、同年配の女性と暮らしていたという。事件が起きたのは8月のこと。現場は、埼玉県内のアパート前の駐車場だ。Cと被害者の男性はいずれもこのアパートの別棟の住人だった。被害者は駐車スペースを巡ってCに因縁をつけられ、4〜5発ほど殴られた。続いて警棒で殴打された上、刃物で首の後ろを刺されて出血。後に医師からは傷の部位によっては生命の危険があったことを伝えられたという。

当時、被害者は取材にこう述べている（「週刊新潮」2018年9月6日号）。

「警察に事情を聴かれた時、僕は“あいつ、シャブでもやっていたんでしょう？”って聞いたんですよ。すると、刑事は“そんなレベルの男じゃない。もっと大物だ”と言う。犯人の名前は刑事から教えてもらっていたので、スマホで調べたら『綾瀬コンクリ事件』の犯人だと分かって……。さすがにぞっとしました」

Cは殺人未遂容疑で逮捕され、傷害罪で起訴。懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決が下っている。

さらには、主犯格だったAも2013年に逮捕されている。「週刊文春」記事（2013年5月2・9日号）によれば、この年1月、遊技の攻略法を謳った振り込め詐欺グループを当局が捜査。その過程で犯行に使われた口座の所有者として浮上したのがAであったという。Aは取り調べに自ら、綾瀬事件の主犯格であった事実を語った。詐欺容疑で逮捕されたが、後日、不起訴となっている。

BとCのその後

以上が「週刊新潮」などが報じた加害者たちの“その後”である。

追記すれば、この1月、事件を追い続けてきた北海道放送（HBC）の山崎裕侍記者が著書『償い 綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件 6人の加害者を追って』（文藝春秋）を上梓している。同書によれば、その後、Bは孤独死を遂げ、Dも病気で世を去っていたという。

果たしてAやCは今、どこでどのような暮らしをしているのだろうか。事件について、どのような思いを抱いているのだろうか。

37年前に彼らに適用された「少年法」が、その「更生」に役立たなかったのは明白である。であれば、彼らが“守られた”意味とは一体、何だったのか。そしてこの結末を、絶望と孤独の中でこの世を去った「被害女子高生」が知ったとすれば、一体、何を思うのだろうか。

綾瀬「女子高生コンクリート詰め殺人事件」は、「少年法」のあり方をいまなお、我々に問い続けている。

【前編】では、女子高生を監禁し、絶命せしめた彼ら4人の犯行の詳細と、法廷で述べていた偽りの“反省の言葉”について詳述している。

