ファッションの定番のひとつであるデニムアイテムは今季もトレンドに。だけどこれからの時季にはちょっと暑そう……。そこで注目してほしいのが【ハニーズ】。暑い夏にも着やすい接触冷感機能を備えたデニムアイテムがそろっているんです。今回は、着まわしやすいデザインのひんやりアイテムを厳選したので、本格的に暑くなる前にぜひゲットしてみて！ 着まわしやすいシンプルなデザイン 【ハニーズ】「ク&#