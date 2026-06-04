韓国で面識のない女子高生を殺害した容疑で逮捕された23歳男チャン・ユンギが、性的暴行を目的に計画的な犯行に及んでいたことがわかった。検察は、チャン・ユンギが昨年、地域児童センターで社会服務要員として勤務しながら女子中学生を盗撮していた事実も確認した。【写真】警察が公開したチャン・ユンギの身元情報光州（クァンジュ）地検・刑事3部（キム・ジニ部長検事）は6月2日、チャン・ユンギを性暴力犯罪の処罰等に関する