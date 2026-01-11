元世界3階級制覇王者で亀田ジム会長の亀田興毅さんが2026年1月11日、自身や家族をめぐる誹謗中傷について、Xで反論した。

「当時は理不尽で怖くてやらされてる感があったけど...」

興毅さんは1月3日、「今、三兄弟はそれぞれ家族を持ち、違うボクシングビジネスの道を歩んでる」とXで近況を報告。「当時は理不尽で怖くてやらされてる感があったけど、なんやかんやで有言実行した。今あるのも親父のお陰や」と父・史郎さんへの感謝をつづった。

また、「『俺はそう考えてる』の一言で終わらせる世紀末覇者ラオウを制御できる漢はカイオウしかおらん。もしかしたらカイオウは妹の姫月かもな笑」と、父を人気コミックス『北斗の拳』の暴君・ラオウにたとえ、女子プロボクサーでモデルの妹・姫月さんのことに触れた。

そして、添えた写真について、「後ろの弟は姫月の彼氏のるっきー（ジャギ）」と説明。姫月さんのパートナーが乗るフードトラックの前で、興毅さんと史郎さんとポーズをとる写真を公開していた。

「自分に対しては引き続き厳しいコメントをお待ちしてますが...」

この投稿をめぐっては、それぞれが成績を残しつつも、「ヒール役」としてボクシング界に波紋を広げた「亀田三兄弟」や史郎さんに対する厳しい反応が相次いだ。

こうした中、興毅さんは11日にXで、寄せられたコメントを引用し、「いつもコメントありがとうございます」と返信。自身の思いをこう明かした。

「自分への否定的な内容について、中には改善すべきだと素直に受け止めれることもあって感謝しているのですが、ボクシングに直接携わっていない子供達も一括りにして、末代まで後ろ指を指される無法者一家などの言い方は控えてもらいたいです」

興毅さんは12年2月に結婚し、現在は5児の父。こうした背景から、「自分に対しては引き続き厳しいコメントをお待ちしてますが、子供達も大きくなりこのようなコメントを目にする機会があるかと思いますのでご理解ください」と呼びかけた。

投稿には、「亀田一家としてはじめたイメージ戦略の結果なんだから、亀田一家として背負うことになるんじゃない？」などとする指摘もある。一方で、「大人なコメント出来るようになったなぁ」「こんなステキなコメント出せるようになったなんて（元々かしこかったけど）、大人になって立派になってとても嬉しいです。感動してしまった。応援します」などの声も多い。