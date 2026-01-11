杉咲花「だいだいすき」、“強火花オタ”上白石萌歌「ぐはっ、成功したオタクすぎる」

女優の上白石萌歌（25歳）が1月10日、自身のX（Twitter）を更新。生田斗真とW主演を務める連続ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（日本テレビ系）のポスターの前で写真を撮った杉咲花から上白石へのメッセージに「ぐはっ、成功したオタクすぎる」と歓喜している。



この日、1月14日スタートの連続ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（日本テレビ系）の公式Xが、「杉咲花さんから、上白石萌歌さんへ」と、上白石主演の「パンダより恋が苦手な私たち」の大きなポスターの前で撮った、杉咲の写真を投稿。そこには杉咲から上白石へ「もかちゃんへ、だいだいすき はなより」とメッセージが添えられていた。



これは9日に、上白石が自身のXで、「冬のなんかさ、春のなんかね」の大きなポスターの前で撮った“杉咲花との2ショット”に対するアンサーだと思われるが、上白石は「ぐはっ、成功したオタクすぎる わたしはなにを隠そう花オタです（強火）」と、“オタク全開”で喜びを爆発させている。