【中村 清志】「100円セールを捨てた」ミスドの大逆襲始まる…《200店舗大量閉店》から奇跡のV字回復を遂げたワケ

日本のドーナツ市場において「1強」の地位を盤石にしている、ミスタードーナツ（ミスド）。直近ではその好調ぶりが伝えられ、運営元のダスキンの業績に大きく貢献している。ただ、1971年に1号店を開店してから55年、常に順風満帆だったわけではない。

記憶に新しいのが、およそ5年前にミスドを襲った「閉店ラッシュ」騒動だ。FC店を含めた国内店舗数は2014年に1350店とピークを迎えたが、その後、不採算店舗が拡大して閉店を余儀なくされたことで、2021年には961店と、約3分の2にまでその数を減らしたのだ。

あれから4年が経過し、再び店舗数は1000店以上にまで復活を遂げている。なぜあの時、ミスドは大量閉店に追い込まれたのか、そしてどのように奇跡のＶ字回復をとげたのか――。

ミスド「迷走期」を振り返る

あらためてミスドが2020年前後に店舗数が激減した理由を（1）顧客・市場面、（2）競争面、（3）自社面から多角的に探っていきたい。

まずは（1）顧客・市場面についてだが、人口構造の変化が需要構造にも影響を与えている。少子高齢化・単身世帯の増加、働く女性の増加などの社会構造の変化からライフスタイルも多様化しており、それらへの対応がミスドは不十分だったのではなかろうか。ファミリー層のテイクアウトによる購入が多いミスドにとっては、それらの対策不足は利用頻度の低下を伴う。

また、消費者のスイーツに対するニーズも、より多様化・高度化していた。チェーン店の画一的に販売される商品は「どれだけ安くても魅力に乏しい」と消費者に思われたのではなかろうか。加えて、カロリーや糖質制限など健康志向が高まっていることも影響したと言っていい。

次に（2）競争面に関してだが、同業他社のドーナツ店だけでなく、コンビニエンスストア、カフェチェーン、ファストフードなど異業種・異業態も脅威な存在となった。たとえば「丸亀製麺」のヒット商品『うどーなつ』などが代表例だ。

商品の入れ替え頻度の高いコンビニでは常に新たなデザートメニューを拡充し、スイーツ市場を活性化していることは周知の通り。特に「セブン-イレブン」はカフェの成功を契機に、第二弾としてレジ横でドーナツ販売するなど、カウンター商材を強化した時期があり、ミスドも大きな影響を受けたわけだ。

こうした外部環境の劇的な変化によって、ミスドは一時、迷走することとなっていく。

「100円セール」乱発でブランド価値が急落

（3）自社面では、進むべき方向性にブレが生じたように思える。

2010年代半ばには、すでにミスドの売上高が減少傾向にあったが、その状態を打破するべく、ミスドが選んだのが不採算店舗の閉鎖を進めて店舗数を大幅に削減する道だった。これにより、国内店舗数が2021年3月期には1000店舗を下回ったというわけだ。

これ自体は合理的な判断なのだが、問題だったのが、売上と客数を維持するべく、デフレ経済に合わせるように「100円セール」を乱発していたことだ。100円セールに代表される低価格戦略は、一時的には消費者を喜ばせたことには違いない。ただ、今までミスドが培ってきた価値の集合体である「ブランド・エクイティ（資産価値）」を毀損することにもつながった。

あくまで目先の対策でしかなく、中長期的視野に基づいたブランディングが欠落していたように思える。その結果、「ミスドのドーナツはしょせん100円程度のもの」という認識が浸透し、100円セールの時だけ来店する客ばかり増え、ブランド・ロイヤリティ（忠誠度）の高い常連客が離反したと推察される。

筆者はミスドの長い歴史を鑑みても、ドーナツ店として強いブランド力を持っていると信じている。ゆえに当時のミスドを見ていて、安易な低価格戦略に走るより、ヴェブレン効果（商品の価格が高いほど需要が増加する現象）を念頭に価格設定を行うほうが良かったと思っている（なお、現在のミスドは最低でも172円以上に価格設定するなどプライシングされている）。

では、そんなミスドはいかにしてV字回復を成し遂げたのか。

ドーナツに捉われない「店づくり」

やはり一番の施策は、前述の通り問題視されていた「100円セール」を廃止するなど、価格戦略を見直したこと。それに加えて、商品開発の改革や店舗の見直しなど“顧客視点の店づくり”を目指したことだろう。その結果、「商品力」と「販売力」は目覚ましく改善された。

ミスドは今、主力のドーナツに限定せず、ドーナツセット、飲茶、湯麺、焼飯などを来店客それぞれが異なるメニューを注文して分け合うといった、ファストフード店でありながら、ファミレス感覚で団欒の場を提供。レストランの要素をメニューに付加し進化させたことで、新規の顧客開拓も可能になり、朝食やランチ需要に合致した「ミスドゴハン」は店舗価値を高めている。

また、ヘルシー志向のお客さんに対して低カロリーや低糖質を意識した商品開発にも力点を置いている。食物繊維が豊富な小麦ブランをドーナツ生地に使うことで、健康価値をプラス。アレルギーを持つ人でも安心して楽しめるよう、特定原材料7品目を使用しないドーナツも提供している。

こうして幅広いニーズに対応できるほど商品力が高まっているミスドだが、販売力の強化にも抜かりない。モバイルオーダー、デリバリーサービス、ミスドアプリを充実させることで、注文やテイクアウトの利便性を高めているのだ。

55周年を迎えたことによる様々な施策も、販売力強化ゆえの現れだろう。顧客をグルーピングし、それぞれに最適なアプローチを実施し、効果的・効率的なCRM（顧客関係管理）を徹底しているようだ。

今後もますますドーナツ市場はパイの奪い合いが激化していくことが予測される。今後、新たな強敵が出てくる可能性も十分にあるが、それでも過去を反面教師にしながら成長に向けて奔走するミスドに今後も期待したい。

