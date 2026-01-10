「スポーツでつながる出会い」をテーマとしている恋活・婚活マッチングアプリ「ENSPORTS（エンスポーツ）」を運営するエンスポーツ（札幌市）は、ユーザー体験向上に向けた利用状況調査の一環で、ユーザーが絞り込み検索で使用する項目の統計調査を実施。利用者が最もしている検索条件をランキング形式で紹介しています。

【1〜22位】男女で、こんなに検索条件が違うの？ より良いパートナーを見つけるためにしている“キーワード検索”の結果がコレ！

調査は、自社サービス内の行動データを利用して、2026年1月5日から過去直近20万件のフィルタリングデータを対象に行ったということです。

10〜50代の男女で、最も利用された検索条件の3位は、同アプリの特長から「スポーツ」でした。2位は「年齢」で、1位は「居住地」という結果でした。

同社は、2位に「年齢」が入ったことについて「パートナー選びの基本条件として、最低・最高年齢を設定するユーザーが多数」いたと説明。1位に「居住地」が選ばれたことについては「男女ともに圧倒的な利用率」といい「『会える距離』であることが大前提」とコメントしています。

また、女性と男性の5位はともに「子どもの有無」、女性9位と男性10位に「結婚への意思」がランクインし、「結婚を見据えたお付き合いを目指す方向けの項目が多く設定されていました」と分析。20位以内に「お酒」「デートの費用」といったキーワードも入っていたということです。