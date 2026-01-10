『キミとアイドルプリキュア♪』第47話 黒い花びらが舞い不安につつまれた中でライブ！
2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』、第47話のあらすじと場面カットが公開された。
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
第47話は1月11日（日）朝8時30分より放送。あらすじと先行場面カットはこちら！
＜第47話「Trio Dreams リターンズ！？」＞
黒い花びらが舞い散る街を見て不安になるうたたち。うたはカッティンとザックリンにダークイーネの目的を聞くが、ふたりにはわからず、最近チョッキリーヌに会いに行ったものの、チョッキリ団のアジトには誰もいなくなっていたことを聞かされる。さらに燈夜カズマのもとを訪ねてみるが、彼もなぜダークイーネが世界を真っ暗闇にしたいのかは知らなかった。
はなみちタウンの人々にも不安が広がる中、うたは、「こんなときこそアイドルプリキュアのライブをやろう」と言い出し――。
＞＞＞第47話の先行場面カットをすべて見る（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
