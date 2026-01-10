内乱首謀容疑を受ける尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領に対する1審の求刑が13日に延期された。

ソウル中央地裁刑事合意25部（池貴然部長判事）は9日、尹前大統領の内乱首謀容疑と金竜顕（キム・ヨンヒョン）前国防部長官らの内乱重要任務従事容疑の結審公判で「準備して来た方々がエネルギーがある時に弁論するのが公平で効率的ではないかと考える」とし「夜中に進行するのはまともな弁論とは言いがたいようだ」と明らかにした。

裁判所はこの日午前9時20分から結審を進行したが、書証調査の過程で被告人の弁論が長くなったため本格的な結審手続きにも入れず、追加の期日を定めることにした。

尹前大統領側の弁護人も「現状況では、他の被告人の弁護人が終えて我々がする時には午前1時ごろになると予想されるが、この事件で最も重要な尹前大統領の弁論を半醒半睡の状況でするのは適切でないと考える」と述べた。金竜顕前長官側の弁護人と他の被告人も賛成の意思を表した。

裁判所はこの日、尹前大統領を除いた残りの被告人に対する弁論を終えた後、13日の追加期日で尹前大統領側の最終弁論、特検チームの求刑など残りの結審手続きを進める方針だ。

裁判所の決定に与党の共に民主党は「全国民を愚弄し、憤怒させた決定」と反発した。

民主党の朴洙賢（パク・スヒョン）首席報道官はこの日、フェイスブックに「最後の瞬間までもしっかりとベッド裁判を進めた裁判所に強い遺憾を表す」と明らかにした。

続いて「死刑求刑を待ち望む国民を愚弄して憤怒させた決定」とし「次の期日の死刑求刑を歴史と国民が見守るだろう」と話した。