抜群の押し引きが、好結果に結びついた一戦だった。「大和証券Mリーグ2025-26」1月9日の第2試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）が年明け初登板で個人6勝目を獲得。接戦で迎えた南場の親番で、会心のツモを決めた。

【映像】伊達、ピンチ脱出＆親番で逆転トップの爽快ショー

第1試合は佐々木寿人（連盟）がKADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）にわずか500点及ばず悔しい2着。続く当試合は東家からU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）、伊達の並びで開始した。

序盤は渋川がリード。東3局2本場は伊達の好守備が光った。平和・赤のテンパイから、渡辺・渋川の仕掛けに対して分が悪いと見るやすぐさま撤退。結果的にこの我慢が、以降の局に活きることになった。

反撃を期す東3局3本場、伊達は渋川からドラの中をポン。4・7索待ちに構えると4索をツモ、中・赤・ドラ3の8000点（＋900点）で追い上げる。渋川と3100点差で迎えた南4局はチャンタの1500点で連荘に成功した。

同1本場、伊達は4巡目にペン七万と三・六万のイーシャンテン。すぐに六万を引いてテンパイし即リーチに出た。苦しい待ちのように見えたが、なんと山には4枚丸生き。渋川もクイタンの2副露で押し返すが、この鳴きで七万が伊達に食い流れた。リーチ・ツモ・ドラで7800点（＋300点）のアガリ、渋川を逆転。次局は鈴木優がアガって試合終了。伊達はこのトップで個人成績が＋200を超え、3位に浮上した。攻守に冴えた伊達へ、解説の石橋伸洋（最高位戦）は「すごかった！強すぎますよ！」と最大級の賛辞を送った。

試合後は、まず東3局2本場の撤退判断について「危なかった」と率直に振り返り、「渋川さんが6筒を押していたので、二人を相手にはできないと思った」と冷静な読みを明かした。

また、この日は11月の好成績に応じた豪華弁当を食べて臨んだことも告白。「佐々木先生も『今月も弁当を取りに行こう』と言っていたので、弾みの付く1着になればと思います」と笑顔を見せた。

【第2試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）3万8100点／＋58.1

2着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）3万200点／＋10.2

3着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）1万7500点／▲22.5

4着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）1万4200点／▲45.8

【1月9日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋711.3（74/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋617.8（76/120）

3位 BEAST X ＋251.1（76/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋94.6（74/120）

5位 渋谷ABEMAS ▲90.9（76/120）

6位 TEAM雷電 ▲150.2（74/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲213.6（74/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲311.0（74/120）

9位 EARTH JETS ▲423.6（76/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲485.5（78/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）