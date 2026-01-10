全長4mに“9人乗れる”！ ダイハツ斬新「小型ミニバン」が超スゴイ！

2025年11月の国内新車販売ランキングを見渡すと、トヨタ「シエンタ」や「アルファード」「ヴォクシー」、そしてホンダ「フリード」といったミニバン勢が上位を席巻しています。

日本の道路事情に適したサイズ感と、家族全員が快適に移動できる居住性。これらが現代の日本のファミリーカーに求められる絶対条件であることは疑いようがありません。

【画像】超カッコイイ！ これが9人乗れる「小型ミニバン」です！

しかし、そんな「快適で至れり尽くせり」な日本のミニバンとは対極の位置にありながら、世界の一角で圧倒的な支持を集めているダイハツ車が存在します。

それが「グランマックス」。日本では主に荷物を運ぶ商用バンとして認識されていますが、その生まれ故郷であるインドネシアでは、全長約4mのコンパクトなボディに「9人乗り」という驚異的なパッケージングを実現した、たくましき“ミニバス”として活躍しています。

グランマックスの歴史は2007年、ダイハツのインドネシア法人で生産が開始されたことから始まります。その高い基本性能と耐久性はトヨタグループ内でも高く評価され、翌2008年からは日本へも「タウンエース」や「ライトエース」の名で輸入販売が開始されました。

2020年からは本家ダイハツブランドの「グランマックス カーゴ／トラック」としても国内販売がスタート。一時の生産停止を経て、2025年6月には安全性能を向上させて販売を再開するなど、日本の物流を支える「縁の下の力持ち」として定着しています。

日本で目にするグランマックスは、あくまで2人（または5人）乗りの貨物車ですが、メインマーケットであるインドネシアでのラインナップは実に多彩。窓のない配送特化の「ブラインドバン」、荷台を持つ「ピックアップ」、そして乗用・商用を兼ねる「ミニバス」の3タイプが展開されています。

中でも特筆すべきは、やはり「ミニバス」のパッケージングでしょう。

ボディサイズは全長4045mm×全幅1655mm×全高1900-1930mm。日本のコンパクトカーと同等の全長でありながら、この空間になんと最大9人分の座席を設けています。

その秘密は、軍用車やかつてのジープを彷彿とさせるシートレイアウトにあります。1列目と2列目は前向きのベンチシートですが、車体後方の3列目スペースには、左右の壁際に折り畳み式のシートを配置し、乗員が向かい合わせで座る「対面着座」方式を採用しているのです。

この大胆な設計は、快適性よりも「輸送効率」を極限まで追求した結果です。インドネシアをはじめとする東南アジアの都市部では、アンコット（乗り合いバス）のような公共交通機関としての需要が高く、混雑した路地をスイスイと走り抜け、一人でも多くの乗客を目的地へ運ぶことが求められます。

頻繁な乗り降りに耐え、狭いスペースでも最大限の定員を確保する。この9人乗り仕様は、現地の生活インフラを支えるために導き出された、機能美の極致と言えるでしょう。

そのタフネスさは、外観やメカニズムにも表れています。フロントバンパーは多少の接触も想定した厚みのあるデザインを採用し、足元には実用的な14インチホイールを装着。

特筆すべきは最低地上高で、舗装状況が悪い道路や、冠水路での走行も考慮し、日本仕様よりも15mm高い設定となっています。

搭載されるエンジンは、信頼性に定評のある1.3リッター直列4気筒と、1.5リッター直列4気筒の2種類。トランスミッションはいずれも5速MTが組み合わされ、ドライバーがエンジンの力をダイレクトに引き出せる仕様となっています。

特に1.5リッターモデルには電子制御パワーステアリング（EPS）が採用されており、満載時の重い車体でも、入り組んだ路地での取り回しを容易にしています。

インテリアもまた、実用一点張りです。豪華な加飾や先進的なデジタルメーターはありませんが、多数のカップホルダーや機能的に配置された収納スペースなど、プロの道具としての使い勝手が徹底されています。

そんなグランマックスの現地での販売価格は、1億7690万ルピアから2億2890万ルピアと、日本円に換算して約170万円台から220万円台ほど。

この経済性と、人と荷物を限界まで飲み込む収容力が、多くの中小事業者や公共交通の担い手に選ばれる理由です。

※ ※ ※

電動スライドドアやオットマン付きシートが当たり前となった日本のミニバン市場。しかし、海を渡れば、同じメーカーのエンブレムを付けたクルマが、全く異なる思想で人々の生活を支えています。

グランマックス ミニバスが体現するのは、「必要な人が、必要な場所へ、確実に移動する」という、モビリティが本来持っていた価値そのものなのかもしれません。