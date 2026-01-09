寒い冬は、掃除がおっくうになりがち。気づけばホコリがたまり、ストレスを感じることも…。でも短時間でサッと終わる時短掃除なら、冬でも無理せず家も気持ちも整えられます。今回はクリンネスト1級、整理収納アドバイザー1級の資格をもつあゆみさん、寒い日でも快適に続けられる室内掃除のコツを伺いました。

冬の窓は、暖房の影響でホコリがたまりやすい場所。でも朝の5分間、カーテンをあけるついでにサッとふけば、汚れがこびりつく前にリセットできます。

【写真】すき間掃除は道具を使い分ける

乾いたマイクロファイバークロスを使えば、ガラス周りを軽くなでるだけでもくもりが取れて、朝の光が気持ちよく差し込みます。

サッシもついでになぞっておきましょう。サッシブラシが使いやすくおすすめです。短時間でもぱっと見の清潔感が大きく変わり、朝の気分がぐっと上向きになります。

床の汚れを減らすには

毎日床掃除をするのは大変ですが、床に汚れがつきにくい仕組みをつくることで、一気に時短できます。

ポイントは外の汚れを室内に持ち込まないこと。帰宅後すぐに上着のホコリを軽く払う、キッチン床は夜の片付けのついでににサッとひとふきしておく…。これだけでも床のこびりつき汚れが大幅に減って掃除がラクになります。

汚れが減ると掃除の回数が自然と少なくなるので、気持ちに余裕も生まれます。がんばらなくてもきれいがキープできて、冬の家事ストレスを和らげてくれます。

マイクロファイバークロスが冬に活躍

寒い日こそ活躍するのが、軽い力で汚れを絡め取る「マイクロファイバークロス」です。洗剤を使わなくてもでサッとふけるため、手が荒れやすい時季でも安心。

鏡・テーブル・家電周りまで対応でき、仕上がりもピカピカになるのがポイント。複数枚を用途別、洗面所用・キッチン用など場所別に分けて置いておくと、気になったときに掃除ができるので、室内の美しさが長もちします。

すき間掃除は道具を使い分ける

家具のすき間は、冬になると暖房の気流でホコリが集まりやすい場所。放置するとアレルギーの原因にもなってしまいます。

すき間掃除を短時間ですませるコツは「道具の使い分け」です。

低いすき間は伸縮式のハンディワイパー、細い溝はブラシと、場所に合った道具を使い分けるようにすると効率よく短時間で汚れが落とせます。

寒い日でも気持ちよく掃除できる工夫

冬の掃除を後回しにしたいと感じるいちばんの理由は、部屋の寒さ。冷えると体がこわばって、動く気力も削がれてしまいます。

そこで私が意識しているのが、掃除前に部屋全体を暖め、作業しやすい空間をつくること。

暖房をつけたら、サーキュレーターや扇風機で空気を循環させると短時間で室温が上がります。キッチンや洗面など冷えやすい場所は、小型の暖房器具を足元に置くと体感温度がぐっと変わるのでおすすめです。

また、日光を取り込むのも簡単な自然暖房。昼間の時間帯に掃除時間を合わせると、電気代の節約にもつながります。部屋がほんのり暖かいだけで動きが軽くなり、気分よく掃除がスタートできますよ。