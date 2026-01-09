不二家に新キャラクターが登場！ 「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」
ペコちゃんは1950年に不二家洋菓子店の店頭人形としてデビューし、翌年の1951年にポコちゃんと一緒に「ミルキー」のパッケージに登場した、不二家を代表する人気キャラクター。
1995年には、ペコちゃん･ポコちゃんと仲良しのおとこのこの仔犬としてドッグが誕生。それから約30年が経ち、今年2026年1月、「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」として新キャラクターがデビューすることとなった。
ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち〈ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち〉
◆ドッグ
ペコちゃん･ポコちゃんとなかよしのおとこのこの仔犬。1995年に誕生。
◆ねこにゃん
大きな目のおんなのこのねこ。こころのままに、正直な友達。
◆うさぎちゃん
長い耳のおんなのこのうさぎ。やさしさとおもいやりがある友達。
◆ことりちゃん
はばたく羽をもつおんなのこのことり。自由な友達。
◆ハムお
小さくてくりくりした目のおとこのこのハムスター。一緒に笑いあえる友達。
◆かめ吉
のんびりやさんだけど、ガマンづよいおとこのこのかめ。たよりになる友達。
ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち〈京王百貨店 新宿店催事にて新キャラクターのグッズも初登場〉
2026年1月23日(金)より京王百貨店 新宿店に催事出店する「ペコちゃんのチョコレート王国」にて、「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」デザインのステーショナリーメッシュポーチが先行発売される。
「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」デザインのステーショナリーメッシュポーチ
また、今後も「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」の商品やグッズが登場する予定だという。
■ 不二家ウェブサイト