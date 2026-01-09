TVアニメ「FAIRY TAIL 100年クエスト」より水着姿のルーシィがPOP UP PARADE L sizeで立体化
【POP UP PARADE BEACH QUEENS ルーシィ・ハートフィリア バルゴフォーム 水着 Ver. L size】 7月 発売予定 価格：8,800円
7月 発売予定
グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE BEACH QUEENS ルーシィ・ハートフィリア バルゴフォーム 水着 Ver. L size」を7月に発売する。価格は8,800円。
本商品はTVアニメ「FAIRY TAIL 100年クエスト」よりルーシィ・ハートフィリアをPOP UP PARADE L sizeシリーズでフィギュア化したもの。フリルのついたビキニスタイルで立体化され、ツインテールやカフスなども細かく造形されている。
滑らかなボディラインなども丁寧に表現されている。
POP UP PARADE BEACH QUEENS ルーシィ・ハートフィリア バルゴフォーム 水着 Ver. L size
7月 発売予定
価格：8,800円
サイズ：全高約225mm
＼ 新商品情報 ／- グッドスマイルカンパニー【公式】 (@gsc_goodsmile) January 9, 2026
POP UP PARADE BEACH QUEENS
ルーシィ・ハートフィリア バルゴフォーム 水着 Ver. L size
＿＿＿＿＿＿＿＿
▼ご予約はこちらhttps://t.co/xu9GfcXzeS
▼#ポッパレ ラインナップhttps://t.co/PGyDApGRid#グッスマ #フェアリーテイル #FT #fairytail pic.twitter.com/43LuwuqG6W
(C)真島ヒロ・上田敦夫・講談社／FT100YQ 製作委員会・テレビ東京