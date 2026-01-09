【POP UP PARADE BEACH QUEENS ルーシィ・ハートフィリア バルゴフォーム 水着 Ver. L size】 7月 発売予定 価格：8,800円

　グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE BEACH QUEENS ルーシィ・ハートフィリア バルゴフォーム 水着 Ver. L size」を7月に発売する。価格は8,800円。

　本商品はTVアニメ「FAIRY TAIL 100年クエスト」よりルーシィ・ハートフィリアをPOP UP PARADE L sizeシリーズでフィギュア化したもの。フリルのついたビキニスタイルで立体化され、ツインテールやカフスなども細かく造形されている。

　滑らかなボディラインなども丁寧に表現されている。

POP UP PARADE BEACH QUEENS ルーシィ・ハートフィリア バルゴフォーム 水着 Ver. L size

7月 発売予定
価格：8,800円
サイズ：全高約225mm

(C)真島ヒロ・上田敦夫・講談社／FT100YQ 製作委員会・テレビ東京