¡ÖÅÅ¸»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥¯»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡¡¸µAKBÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤µ¤ó¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Ë¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤µ¤ó¡Ö¥·¡¼¥Ã¡×
¸µAKB48¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼»þÂå¡¢¡ÖÅÅ¸»¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤º¤Ã¤È¸ý¥Ñ¥¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
AKB¤ËÆþ¤Ã¤Æ3¤«·î¤Ç¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë
2026Ç¯1·î9ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¾åÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ï¡¢¡Ö½÷»Ò¤¿¤Á¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¹¤®¤ë¿·Ç¯²ñ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ê¡Î±¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¤µ¤ó¤é¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿4¿Í¤¬½Ð±é¡¢¼ºÇÔÃÌ¤äÎ¢ÏÃ¤òË½Ïª¤·¹ç¤Ã¤¿¡£Ê¡Î±¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥À¥ß¡¼¥Þ¥¤¥¯·Ð¸³¡×¤Ç¾Ð¤ï¤»¤ë¡£
¡ÖAKB¤ËÆþ¤Ã¤Æ3¤«·î¤Ç¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤Æ¡¢¤À¤«¤éÁªÈ´Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢MV¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£ÅÅ¸»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥¯»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥é¤¹¡£ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸µSKE48¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤µ¤ó¤¬¡¢¹²¤Æ¸ý¤Ë»Ø¤ò¤¢¤Æ¤Æ¡Ö¥·¡¼¥Ã¡×¤È»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤â¤¦ÃÙ¤¤¡£»Ê²ñ¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤µ¤ó¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡ÖÅÅ¸»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¡£¤¤¤Ä¤â¸ý¥Ñ¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤«¤ï¤¤¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È¡Ö¹¥Êª¤Ï¥¤¥Á¥´¤Ç¤¹¡×ËÜÅö¤Ï¡¦¡¦¡¦
¤·¤«¤·¡¢AKB¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿Íµ¤¤¬½Ð¤º2Ç¯È¾¤ÇÂ´¶È¡£¡Ö¡Ê¼¤á¤¿¤é¡Ë¤¿¤À¤ÎÍÙ¤ì¤Ê¤¤18ºÐ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¤¦¤Õ¤Õ¤Õ¤Õ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë......¡×¤ÈÉ½¾ð¤¬´Ë¤à¡£Â´¶È¸å¤·¤Ð¤é¤¯»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢Âç´îÍø¤Î¥È¥ó¥Á¤ä¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¥¤¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤ËÇä¤ì½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£¤¤¤Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È¡Ö¹¥Êª¤Ï¥¤¥Á¥´¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Öº£¤Ï¤«¤ËÆ»³Ú¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥®¥ã¥¯¥»¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¤¬¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¥·¥Ë¥¢¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ´Ø¸ý°ì´î¡Ë