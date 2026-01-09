ノノガファイナリスト「ふみの」が『シューイチ』でHANAメンバーが見守るなかデビュー曲披露決定
BMSG×ちゃんみなが手掛け、HANAを輩出した人気オーディションプロジェクト『No No Girls（読み：ノーノーガールズ）』のファイナリスト「ふみの」が、1月11日放送の『シューイチ』に登場。
HANAのメンバーも見守るなか、デビュー曲を史上最速、生パフォーマンスすることが決定した。
■ちゃんみな独占コメント映像では、ふみのデビュー曲に込めた想いを語る！
1月11日はシューイチも追いかけてきたガールズグループオーディション『No No Girls』の最終審査『No No Girls THE FINAL』がKアリーナで開催され、HANAが誕生した日。あれからちょうど1年、その記念すべき日に、同じ『シューイチ』のスタジオでふみのがデビューを飾る。
9時55分から放送されるコーナー内では過去、日本のミュージックシーンを彩ってきた女性ソロシンガーソングライターの歴史を振り返るVTRとともに、HANAのメンバーにも取材を敢行。「天然水のような カラダにしみわたる歌声！」「ふみのの書くリリックが大好き！」などと語った、ふみののアーティスト像についてのインタビューの様子も届ける。
当日の生放送にはHANAからCHIKA、YURI、KOHARUも駆けつけ、ふみののデビューをスタジオで見届ける。仲間だからこそ知るパーソナルな部分やオーディション後の様子など『No No Girls』では描かれなかった、ふみのの姿について生放送で聞く。
そして、恩師であり、デビュー曲「favorite song」を書き下ろしたちゃんみなからの独占コメント映像も。ふみのへ向けた楽曲、その想いとは？
オーディションで見せていたプリンセスなイメージから一転、エレキギターでの圧巻のパフォーマンスに加え さらに磨きのかかった歌声、「FUMINO」から「ふみの」への進化した姿は必見だ。
■番組情報
日本テレビ系『シューイチ』
01/11（日）07:30～10:25
※一部地域を除く
MC：中山秀征
日曜MC：岩田絵里奈（日本テレビアナウンサー）
他
■リリース情報
2026.01 11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「favorite song」
