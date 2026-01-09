【ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics「ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡」】 1月9日 配信

任天堂は、Nintendo Switch 2専用サービス「ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics」において「ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡」の配信を本日1月9日に開始した。

【ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics 追加タイトル [2026年1月9日]】

「ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics」はオンラインサービス「Nintendo Switch Online + 追加パック」に加入することで遊べるコンテンツ。今回は2005年にニンテンドーゲームキューブ向けに発売されたシミュレーションRPG「ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡」が追加された。

ベオクとラグズというふたつの種族が存在するテリウス大陸が舞台となっており、主人公の「アイク」が戦地を駆ける。本作は「FE」シリーズ初のゲームキューブ用作品となっており、3Dマップやフルボイスムービーが盛り込まれている。

また、本日よりアプリ「Nintendo Music」では本作の楽曲配信もスタートした。

【2026年1月9日 楽曲配信ソフト（Nintendo Music）】

(C) 2005 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS

