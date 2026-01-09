3月に開催されるWBCで最大の注目はやはりドジャース・大谷翔平だ。二刀流で躍動して、侍ジャパンを連覇に導けるのか。元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏とメジャー取材歴50年の福島良一氏が予想を語り合った。

【写真】WBC出場を発表した山本由伸。前回大会のメキシコ戦で劇的逆転打を放った村上宗隆

前回と同じことをしても面白くないと思うタイプ

福島：大谷選手のWBCでの二刀流はあるでしょうか。ドジャースの目標があくまでワールドシリーズ3連覇である以上、大谷選手がWBCで投手として登板したら、11月までの長いシーズンに最後まで力を残せるか疑問という声が出ています。

五十嵐：ただ、今季の大谷選手は二刀流の完全復帰を目指しています。開幕までに肩の調子を上げないといけないから、逆算したらWBCもどこかで投げるのではないかと予想しています。もちろん、負担が大きくなっては故障につながりかねません。ですから、メジャーの開幕に合わせた調整のなかで、WBCで投げられるタイミングを見極めるということになるでしょうね。

福島：2023年大会では東京での一次ラウンドで格下の中国相手に調整を兼ねて先発し、準々決勝のイタリア戦でも先発して決勝の米国戦では9回を託されました。今回も一次ラウンドの東京ドームでチェコ、オーストラリアなど格下を相手に登板すると考えられませんか。

五十嵐：どうだろうなぁ。僕は一次ラウンドでは投げない可能性もあると思いますけど、大谷選手とドジャースがどういう考えかで変わるでしょうね。

福島：ドジャースとしてはWBCで打者に専念してほしいでしょうが、誰よりもファンを大切にする大谷選手です。一次ラウンドから投打でフル回転して、前回のように決勝の米国戦で最後の9回のマウンドに登り、今度はヤンキースのジャッジから三振を奪って連覇を達成……そんな大きな夢を描いている気がします。

五十嵐：いや〜福島さん、その夢を思い描いてるのはファンだけですよ。多分、大谷選手は前回と同じことをしても面白くないと思うタイプ。別の予想もつかない形でインパクトを残そうと考えているんじゃないでしょうか。

福島：いろんなシナリオが考えられますよね。昨年のワールドシリーズ第7戦のように大谷選手が先発して、最後に山本由伸選手（ドジャース）が抑えて優勝する試合がWBCのファイナルで再現されるかもしれません。

五十嵐：昨季フル回転した疲れが絶対に残っているのに昨年12月の段階でWBC出場を決めた山本選手は本当にすごい。大谷選手だけでなく山本選手の起用法もカギです。日本の投手がピッチクロックに慣れないなか、他にも菊池雄星選手（エンゼルス）や菅野智之選手（オリオールズ）も参加とされるのは心強い。軸はしっかりしているから、状態を見ながら起用法を考えるかたちでしょう。

福島：さすがにドジャースは山本選手には米国での準々決勝以降の参加を要求するんじゃないでしょうか。WBCの決勝で投げたらちょうど中1週間ほどでメジャーの開幕投手を務められます。

五十嵐：でも、その前に調整は必要ですよね。

福島：それはキャンプ地でのオープン戦登板では。

五十嵐：オープン戦で調整して決勝合わせですか……。でも福島さん、そんなに上手くいかないと思うんですよ。今回、準々決勝には強豪のドミニカやベネズエラが来る可能性が高いんです。軸となる投手をどこに合わせるか、井端（弘和）監督もかなり難しいですよ。

打順は1番か、3番か

福島：打者としての大谷の起用法はどうでしょう。

五十嵐：僕のイメージは3番DH。ドジャースでは1番ですが、侍ジャパンでは大谷選手にいい形でつなげる下位打線が考えにくく、大谷選手の前にランナーを溜めるには3番がベストでしょう。1番・近藤選手（健介、ソフトバンク）、2番・鈴木誠也選手（カブス）、3番・大谷選手、4番・岡本選手（和真、メジャー移籍交渉中）、5番・村上選手（宗隆、ホワイトソックス）、6番・牧選手（秀悟、DeNA）という予想オーダーです。

福島：僕は大谷選手にはドジャースと同じ1番を打ってほしい。1打席でも多く回るし、特に9回に打席が回ってくると大谷選手は滅法打ちます。1番・大谷選手で、昨季100打点以上の鈴木誠也選手を2番、プレーオフで活躍した吉田正尚選手（レッドソックス）を3番にして左右左を並べるのが理想ですが、今季からメジャーに行く村上選手と岡本選手が出場するのかも気になります。

五十嵐：そうなんですよ。2人がいるかいないかで変わってくる。あとは、大谷選手の前後の打者が大事なのは間違いないので、調子次第で打線を組み替えることも必要でしょう。その点も井端監督の手腕に注目したいですね。

福島：侍ジャパン連覇の最大の難関は先ほども話に出た準々決勝か準決勝で当たるドミニカ、ベネズエラでしょう。とくにドミニカはエンゼルス時代の大谷選手のチームメイトで国を代表するレジェンドのプホルスが監督に任命され、早くも各ポジションがメジャーの一線級で埋まっています。

五十嵐：ドミニカはパドレスのタティスJr．を中心に打線の破壊力が抜群です。一度勢いに乗ると止められなくなる中南米のバッターと、勢いに乗せない展開にしたい日本のピッチャーとの勝負は見応え十分です。

福島：米国も過去の大会以上に凄いメンバーが揃いました。野手はジャッジ、ローリー（マリナーズ）、シュワバー（フィリーズ）の50発トリオが参戦。投手もスキーンズ（パイレーツ）、スクーバル（タイガース）という両リーグのサイ・ヤング賞投手に加え、中継ぎにも若き豪腕ミラー（パドレス）らが揃います。本気で打倒日本、世界一奪還を狙いにきている。

五十嵐：それでも、侍ジャパンが連覇する可能性は十分あると思います。チームとしての協調性が強みだし、大谷選手という大黒柱がいることで戦う意識が強まる。もちろん優勝すれば大谷選手がMVP候補の最有力でしょうが、彼以外の選手が大活躍してMVPに輝く姿も見てみたいです。

福島：僕は今季の大谷選手はWBCとワールドシリーズのダブル世界一のシーズンになると思います。年齢的にもチャンスは何度もありませんから、狙っているはず。2大会連続のMVP、そしてWBC、レギュラーシーズン、ワールドシリーズのトリプルMVPを達成すると信じています！

【プロフィール】

五十嵐亮太（いがらし・りょうた）／1979年生まれ、北海道出身。野球解説者。1997年ドラフト2位でヤクルトに入団し、2004年に最優秀救援投手のタイトルを獲得。10年に渡米後はメッツ、パイレーツ、ブルージェイズ、ヤンキースでプレー。2013年に日本球界に復帰し、史上4人目となる日米通算900試合登板を達成。引退後は野球解説などで活躍する。

福島良一（ふくしま・よしかず）／1956年生まれ、千葉県出身。メジャーリーグ評論家。小6で日米野球を初観戦以来、大リーグに興味を抱く。高2から毎年渡米して観戦し、大リーグ通である元パ・リーグ広報部長のパンチョ伊東氏の一番弟子として薫陶を受ける。専門誌での執筆や大リーグ中継などで活躍中。著書に『もっと知りたい！ 大谷翔平』（小学館新書）など。

※週刊ポスト2026年1月16・23日号