夢のコラボ、爆誕ーーーーッッ！！【ローソン】沼落ち注意♡「新作スイーツ・パン」

【ローソン】と生クリーム専門店「Milk」のコラボがスタート！ こだわりの生クリームをぜいたくに使った商品が販売されています。今回は、「Milkコラボスイーツ・パン」をご紹介します。スイーツは11/25より販売スタート。パンはすでに販売中なので、終売前にチェックしてみてください。

ビジュ最高「チーズクリームタルト」

こんもり盛られたクリームが目を引くこちらは、11/25より販売がスタートしたMilkコラボスイーツ「白いクリームタルト（チーズクリーム）」です。ボトムはサクサクとした食感の分厚いタルト生地でその上にチーズクリーム、1番上にミルクホイップが乗っています。ホイップクリームには、北海道産生クリームとコンデンスミルクを使用。ミルク感をしっかり感じられそうです。

幸せな食感「ホイップたっぷりシフォン」

スイーツブロガーの@sujiemonさんが「新触感スイーツ」とおすすめするのが「ふわもち生シフォン（MILK）」です。シフォン生地はふんわりと軽い食感ですが、もちっとしていて食べごたえもあるのが特徴。上には練乳クリーム・練乳ソースが絞られていて、リッチな味わいが楽しめそうです。キメの細かいシフォンケーキとふんわりなめらかなクリームの相性が抜群。頑張った日のごほうびスイーツにいかがでしょう。

Milkコラボといえばこれ「もちもちミルククリームどら焼き」

ローソンのMilkコラボといえば、こちらの「MILKどらもっち」。ブランドロゴと牛のイラストの焼印がアクセントになっています。もちもちの生地はいつものどらもっちと同じですが、中には北海道産の生クリームで仕立てたホイップと、濃厚なミルクソースがたっぷり。溢れそうなほどたくさん入っているので、しっかり満足できるのではないでしょうか。\246（税込）で買えるので、ぜひ試してみてください。

パケ買いしちゃう「ミルクホイップロール」

ブルーとホワイトのストライプパッケージが目を引くこちらは「MILKふんわりホイップロール」です。ふんわりしっとりとした白いコッペパンにコクのあるミルクホイップをサンド。さらにパンの半分をホワイトチョコでコーティングして、クランチをトッピングしたぜいたくな1品です。ホイップもりもりですが、すっきりとした軽い口当たりでパクパク食べ進められそう。価格は\171（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

