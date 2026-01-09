¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤ÎÇ¾¤Î¶µÍÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡Ö»ä¡¢¥È゙¥Ê¥ë¥È゙¡¦¥È¥é¥ó¥Õ゚¡¢¤È゙¤ó¤È゙¤ó¡ÖÃ¦Âà¡×¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤ê¤­¤ê¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¥ëー¥ë¤äÏÈÁÈ¤ß¤«¤é¼¡¡¹¤È¡ÖÃ¦Âà¡×¤¹¤ëÍÍ¤ò°ì¿Í¼Çµï¤Ç±é¤¸¡¢¤½¤ÎÀ¯¼£»ÑÀª¤òÄËÎõ¤ËÉ÷»É¤·¤¿¡£

Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¡¢ÌÐÌÚ»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¸ýÄ´¤Ç¡Ö»ä¤Ï¹ñÏ¢¤Î´ØÏ¢µ¡´Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ66¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤éÃ¦Âà¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬»ä¤ÎÈþ¤·¤¤¥¨¥¹¥±ー¥×¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£Èó¸úÎ¨¤Ê¹ñºÝÁÈ¿¥¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¼ê¤ò°ú¤¯¤Ù¤­¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¡¢¡Ö¹ñºÝË¡¤«¤é¤âÃ¦Âà¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡Ö»ä¤¬Íß¤·¤¤¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤È¤«¡¢¹ñºÝË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤Æ¤â²¿¤Ç¤â¼è¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥ëー¥ë¤ò·Ú»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸ØÄ¥¤·¤Æ¸«¤»¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î3Áª¤ò¶Ø¤¸¤ë¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ·ûË¡¤Î¾ò¹à¤«¤é¤â¡ÖÃ¦Âà¡×¤¹¤ë¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¤³¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¤ÊÌ¿¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸¢ÎÏ¤Ø¤Î¼¹Ãå¤òÈéÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±é¤¸¤¿¡£

µÄÏÀ¤Ï¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ë¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÃ¦Âà¤òº£Ç¯ÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£ÆüÊÆ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾òÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬ÆüÊÆ°ÂÊÝ¤«¤éÃ¦Âà¤¹¤ë¤Î¤âº¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ê¤·¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÍ¤­Êü¤·¤¿¡£

°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö¹ñ¤«¤é¤ÏÃ¦Âà¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¼«¹ñ¤ËÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤ÏÈÁÈ¤ß¤Ï°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì·½â¤ò»ØÅ¦¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò´Ó¤­¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤ËÀø¤à¿È¾¡¼ê¤µ¤ä´í¸±À­¤òÉâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:00

¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤ÎÈþ¤·¤¤¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡×66¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤éÃ¦Âà
00:54

¡Ö¹ñºÝË¡¤«¤é¤âÃ¦Âà¤·¤Þ¤¹¡×¥ë¡¼¥ëÌµ»ë¤Î»ÑÀª
01:05

¹ç½°¹ñ·ûË¡¤Î¡È»²Áª¶Ø»ß¡É¤«¤é¤âÃ¦ÂàÀë¸À
01:48

¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤éÃ¦Âà¤·¤¿¤¤¡×¾×·âÈ¯¸À
02:16

¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö¹ñ¤«¤é¤ÏÃ¦Âà¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤½¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï

