この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

プロレスラーを20年以上苦しめた肩の痛みの意外な原因とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【回すだけで激痛】原因は手首の関節ズレだった!?はめた瞬間に違いを感じた関節整体【KENTAさん】」と題した動画を公開。関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、プロレスラー・KENTA選手の長年の肩の痛みの原因を解明し、施術を行った。



動画に登場したKENTA選手は、20年以上前に亜脱臼した右肩の影響で野球のボールが投げられないほか、左肩はさらに状態が悪く腕が上がらないなど、プロレスのパフォーマンスにも支障をきたすほどの深刻な悩みを抱えている。



角田氏はまず、KENTA選手の右肩について、肩関節が正常な位置にはまっておらず、周辺の筋肉が癒着していること（＝ゴリゴリしている部分）が痛みの原因だと診断。関節をはめ込み、癒着を剥がす施術を行うと、KENTA選手は「動かされると怖かったが、今はそれがない」と、痛みだけでなく動かすことへの恐怖心が薄れたことに驚きを見せた。



続いて、より深刻な左肩の診断へ。角田氏は、腕が上がらない原因について、怪我により筋膜と皮膚が縫われていて、皮膚ごと動きが妨げられている状態だと指摘した。KENTA選手が過去にベンチプレスで大胸筋を断裂したことにも触れ、その影響で身体のバランスが崩れている可能性を示唆。皮膚と筋膜の癒着を剥がす特殊な施術を行った。



さらに角田氏は、肩の問題が肘や手首にも影響を及ぼしていると解説。実際にKENTA選手の手首を回すと「手首めっちゃ痛い」と歴代一番の痛がり方を見せる場面も。角田氏は、手首や肘の関節のズレも的確に調整し、痛みを解消させた。



今回の施術は、長年の痛みの原因が単に関節のズレだけでなく、皮膚や筋膜といった軟部組織の癒着にもあることを明らかにした。専門家による多角的なアプローチの重要性を示す内容となっている。