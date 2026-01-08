この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イヤホン・ヘッドホン専門店の「eイヤホン」が、「【ワイヤレススピーカー】オススメはどれ！？ソニー ULT FIELD 3 & ULT FIELD 5 いろいろ比較してみた！【SONY・JBL・Bose】」と題した動画を公開。ソニーの新作ワイヤレススピーカー「ULT FIELD 3」と「ULT FIELD 5」を、JBLやBoseの人気モデルと比較し、それぞれの特徴と最適な選び方を解説している。



動画では、eイヤホンのはまちゃん氏が各スピーカーのデザイン、携帯性、そして最も重要な音質をレビュー。「コンパクトなワイヤレススピーカーでぶっとい低音が欲しい！」というニーズに応える「ULT POWER SOUND」シリーズの実力に迫った。



まず「ULT FIELD 3」について、はまちゃん氏はそのコンパクトさと持ち運びやすさを評価。音質面では、重低音を強化する「ULT POWER SOUND」をオンにしても「ボーカルがすごく綺麗に乗ってくる」と述べ、シャープでクリアなサウンドが魅力だと語った。JBLの「CHARGE 6」と比較した際には、「J-POPや歌もの」を聴くなら、ボーカルが際立つULT FIELD 3が向いているとの見解を示した。



一方、より大型の「ULT FIELD 5」については、ステレオ再生による圧倒的な音の広がりとクオリティの高さを絶賛。重低音モード「ULT 2」では、パワフルでありながらも「余韻がシュッと消えている」「メリハリが良い」と、ただパワフルなだけではない音質を評価した。Boseの「SoundLink Plus Portable Speaker」との比較では、ULT FIELD 5の音の分離感とステレオによる広がりが際立っていると分析した。



今回の比較を通して、はまちゃん氏は単にスピーカーが大きければ良いというわけではないと指摘。ULT FIELD 3は「小さくて持ち運びが簡単」な点を活かし、寝室やキッチンなど様々なシーンでクリアなボーカルを楽しみたい人におすすめ。対してULT FIELD 5は、サイズと重量はあるものの「パワフルなサウンドと繊細な表現に両方対応できる」ため、ポータブルスピーカーの音質に徹底的にこだわりたい人に最適な選択肢であると結論付けた。