＜迷惑な旦那＞すぐにテレビをつけるのが嫌！なんで無意識につけるの？うるさいから一緒にいたくない…

同じ家に暮らしているわけですから、家族同士で暮らし方の価値観が合わないと辛いものがありますよね。そのなかでも旦那さんのふとした行動や、普段の何気ないことにイライラを募らせているママもいることでしょう。先日ママスタコミュニティには「観ていないのにすぐテレビをつける旦那がしんどい」というタイトルで、こんな投稿がありました。
『旦那はすぐにテレビをつけます。ニュースや天気予報ならともかく、全く興味のない、うるさいだけの番組でもとりあえずつけています。 なのに旦那は観もせず、スマホでゲームをしています。 消そうとすると「聴いているからつけておいて」と言います。私と子どもたちは、観たい番組のときだけつけるので、消している時間のほうが長いです。電気代ももったいないし、いつもうるさくてリビングにいたくないです。なにかいい解決法があれば教えてほしいです』
旦那さんはテレビの音がないと落ち着かないタイプ？
『投稿者さんは音に敏感なのかな？ 私はシーンとした空間が嫌で、観ていなくてもとりあえずつけている。でも観ていないようで何気に聴いていて、興味があるものはCMでも番組でも「お？」と思って、画面を見る。旦那さんの気持ちはわかるな。電気代も微々たるものでしょ』
『私も旦那さん派。自分や家族のもだし、他人のもだけど、生活音がとても気になるの。足音やくしゃみ、咳、声とか。ご近所さんで吠えるようなくしゃみする人がいて、耳鳴りが止まらなくなる。私の両親と同居しているんだけど、母が扉の開閉や足音等全てにおいてうるさくて、独り言もひどくて、とてもしんどい。その音をかき消す感じでテレビをつけていることも多い』
投稿者さんの旦那さんに共感するママたちからは、「私も観たいわけではないけど、とりあえずテレビをつけちゃうよ」というコメントが寄せられました。ママたちがテレビをつける理由を掘り下げてみると、「シーン」とした無音な空間が苦手という人や、家族や近所の人の生活音が耳に入るのが嫌、という意見がありました。たしかに旦那さんも投稿者さんがテレビを消そうとすると「聴いている」と言っていますから、テレビの画面を注視したいのではなく「音を聴きたい」というのが背景にありそうですね。旦那さんが「家にいるときは何か音を聴いていたい」というのであれば、旦那さんだけイヤホンで音楽やラジオを聴いてもらうといいのではないでしょうか。
リビングから出て自分の部屋に行くか、自分がイヤホンをするか
『わかるー！ 全く一緒！ ニュース番組をラジオ的につけるならまだわかるけど、バラエティで爆笑の効果音が入る騒がしい番組にチャンネルを合わせる。義実家も誰も見ていないテレビが1日中ついているから、あの名残かな』
『うちも。しかも面白い番組がないとチャンネルをパシャパシャ変えて「テレビが面白くない」と機嫌が悪くなるし、「視聴者を馬鹿にしているのか」とか、自分勝手なことを言うので不快極まりない。寝落ちしているときはこっそり消すんだけど「何で消すの？ 観ていたのに！」と怒る。喧嘩する気にもならないよ。うちの息子たちは旦那がテレビをつけると、音もなく子供部屋に消えていく。私は自分の部屋がないから、ヘッドフォンしてお気に入りの音楽にどっぷりつかったり、無視して自分のことに集中するようにしたり』
投稿者さんと同じように「テレビをつけっぱなしにする旦那さん」に日々イライラしているママたちからのコメントも。とくに見たくないタイミングで騒がしいバラエティ番組が流れていると、うるさくて耳障りに感じてしまうものかもしれませんね。また頻繁にチャンネルを変えられるのもうるさいですよね。義実家に行ったときに義両親がテレビをつけっぱなしにしている様子を見て、旦那さんの生まれ育った環境からそうなってしまったと憂いているママもいます。こうした状況でママたちが実践しているのは、自分の部屋に行ったり、自分がイヤホンをしてテレビの音が耳に入らないようにしたりといったことでした。旦那さんがつけるテレビの音から物理的に遮断される環境を作れば、ストレスも緩和されるかもしれませんね。
無音に耐えられないなら、ジャズやクラシックを流す？
『うちも観たい番組があるときだけだな。くだらない番組をダラダラとつけておくのは嫌だし。旦那さんは静かなのが苦手なら、ジャズでもかけておけばいいんじゃない？ カフェみたいに』
『私は嫌いな芸能人が多いから、テレビをダラダラ流されるのは不快でしょうがない。見なくても耳に入ってくるし、嫌だから他の部屋に行く』
『私も子どもたちも別の部屋に行っちゃう。旦那さんは別部屋に行くと怒る人？ 電気代は諦めてイヤホンでもしてもらうとか。全くナシにはできないだろうから、着地点を探るしかないよね』
家族団らんの場であるリビングで、旦那さんがテレビをつけっぱなしにしているためにイライラを募らせている投稿者さん。今回の投稿では旦那さん、投稿者さんそれぞれに共感の声が寄せられ、テレビ問題をどう感じるかは個人差があることがわかりました。対策としては旦那さんか投稿者さんがイヤホンをする、リビングから出ていくなどのコメントが寄せられていました。投稿者さんは「電気代」も気にしていましたが、「テレビをつけっぱなしにしてかかる電気代は微々たるもの」というコメントもあったので、一度検証してみるとよいのではないでしょうか。
また旦那さんが「なんでもいいから音を聴いていたい」というのであれば、ジャズやクラシックなどの落ち着く音楽やラジオ、ニュース番組ならつけっぱなしにしてもOK、というルールを作ってもいいかもしれません。まったくテレビをつけない、家族がそれぞれ自分の部屋にこもるといった対策ではまた別の問題が起きてしまうかもしれないので、うまく折衷案がつくれるといいですね。
