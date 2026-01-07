プロレスラーとして活動を再開したフワちゃん（年齢非公表）が7日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。あわや“クビ”のピンチを、一般人の“神対応”によって回避したことを明かした。

昨年12月29日に東京・両国国技館で行われた「スターダム」の大会でプロレス再デビューを果たしたフワちゃん。

この日、新作のポートレートを16時までに所属団体のスターダムに送る必要があったが「練習やなんやで遅くなっちゃってギリでセブン駆け込んでさ、そしたらコピー機、現金しか使えないみたいでもう完全に詰んで」と、このままでは“締め切り”に間に合わない事態となった。

「はい、これでせっかく拾ってもらったスターダムに『こいつはかろうじて敬語だけ使える風になっただけ近くは全然治ってませ〜ん』って言われてクビですって思ったら」と大慌て。背に腹は代えられず「私近くでおせんべい買おうとしてた方に『急に申し訳ありません。そのおせんべい私買うので30円をいただけませんか』ってお願いしたよ」と、近くにいたお客さんが買おうとしていた商品をクレジットカードや電子マネーで支払い、代わりに現金をもらえないか提案したという。

「情けない願いだよ。長いこと仕事休んでたけど自分で払うつもりだったんですよ。恥ずかしいよ、こんなカツアゲまがいのことして」

しかしそのお客さんは「何かの縁なんで」とおせんべいの支払いをフワちゃんに頼むことなく、お金だけ渡して颯爽と去っていった。

フワちゃんは「私セブンの外まで見送ったよ。帽子とって見えなくなるまで頭下げたよ」と大感激。「無事に1/10後楽園大会にフワの新作のポトレが並んでたらセブンにいたあの方のおかげです。本当にありがとうございました」と感謝していた。