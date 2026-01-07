この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

キャンピングカーYouTuberのばも氏が、自身のYouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」で「他のミニバンじゃ無理…デリカD:5で雪の轍を越えた瞬間に世界が変わる！」と題した動画を公開。走行距離21万kmを超える自身の愛車・デリカD:5を例に、雪道での圧倒的な走行性能について、実体験を基に解説している。



ばも氏は、デリカD:5の真価が発揮されるのは冬の雪道であると語る。氏自身、過去にFF（前輪駆動）のプリウスや4WDの軽自動車など、様々な車種で雪道を経験。その上で、デリカD:5の安定性は他の車とは一線を画すと指摘した。



特に、雪が積もってできた深い轍（わだち）での走行について、プリウスでは「ハンドルが取られてドキドキした」と振り返る。しかしデリカD:5では、その不安感が「ないです」と断言。高速道路の追い越し車線に積もった雪の上を走行しても、何事もなかったかのように安定して走り抜ける様に「世界が変わった」と、その衝撃を語った。



この安定性の秘密は、三菱独自の高度な4WD制御システムにあるという。ドライバーが任意で駆動方式を選択できる点も特徴で、路面状況に応じて「2WD」「4WDオート」「4WDロック」を切り替えることで、最適な走りを実現できる。ばも氏によれば、この「自分で操作している感覚」もデリカの魅力の一つである。



動画の最後で、ばも氏はデリカD:5の雪道性能を「ミニバンでは世界中で一番走る」と結論付けた。単に雪道を走れるだけでなく、ドライバーに不安を感じさせず、まるで乾いた路面を走るかのような安心感を与えることが、デリカD:5の最大の強みであると締めくくった。