これだけはチェックして。Amazon初売りの売れ筋アイテムまとめ【最終日】
→「Amazon スマイルSALE 初売り」はこちら
Amazonブランドでコスパ抜群。「富士山の天然水」
by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)
1,252円 → 1,126円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
若葉のような清々しい香り。「おーいお茶 ピュアグリーン」
伊藤園 おーいお茶 ピュアグリーン 600ml×24本 緑茶 PURE GREEN ペットボトル
1,855円 → 1,498円（19%オフ）
血中コレステロールが気になる方に。カゴメのトマトジュース
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×24本(機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)
3,188円 → 2,012円（37%オフ）
香り華やかな“彩り七味”。西日本向けの「どん兵衛 きつねうどん」
ひき肉の旨味が引き立つ。「青の洞窟 ボロネーゼ」パスタソース
青の洞窟 ボロネーゼ 140g×5個 挽き肉 旨味 美味しさ パスタソース レトルト パスタ レンジ （常温保存 / 常備食 ） 簡単 手軽 調理
1,825円 → 927円（49%オフ）
おつまみにも人気。松屋「牛めしの具」冷凍30食セット
鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」
胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」
黄ばみ除去成分を新配合。「アタック抗菌EX」詰め替え用 2.5kg
アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ
1,333円 → 1,080円（19%オフ）
レノアの柔軟剤 ホワイトリリーの香り 特大サイズ
レノア Lenor リセット セラム 柔軟剤 ホワイトリリーの香り 詰め替え 1550mL [大容量]
1,899円 → 1,629円（14%オフ）
モコモコの泡で出てくる。Dove（ダヴ）のボディソープ
Dove(ダヴ) ビューティーモイスチャー しっとり 泡ボディーソープ(泡ボディウォッシュ) 詰め替え 大容量 750g フローラルソープの香り 保湿
798円 → 521円（35%オフ）
4Kの高画質を楽しみたい人に。2025年9月発売の「Fire TV Stick 4K Select」
【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー
7,980円 → 4,980円（38%オフ）
Amazonのストリーミングメディアプレイヤー「Fire TV Stick 4K Plus」
Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー
9,980円 → 6,980円（30%オフ）
特許技術で足元から身体を温める「まるでこたつソックス」レディースサイズ
[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス あったか靴下 冷え対策 冬 防寒 ルームソックス レディース 932-995 ブラック 単品
1,800円 → 1,457円（19%オフ）
軽さと保温性を両立。THE NORTH FACEのフリースジャケット
[ザ・ノース・フェイス] フリース ジャケット Mountain Versa Micro Jacket ブラック L
13,500円 → 12,230円（9%オフ）
カラー展開豊富。チャンピオンのベーシックTシャツ
[チャンピオン] Tシャツ 半袖 丸首 綿100% ベーシック C8-Z312Z メンズ ネイビー XL
2,750円 → 1,453円（47%オフ）
吸汗速乾性と伸縮性に優れたUNDER ARMOURのベースレイヤー
その他のおすすめ商品
シルコット 【厚手やわらかシート】 ウェットティッシュ お買得 344枚 ノンアルコール除菌 詰替 【Amazon.co.jp限定】
1,277円 → 1,023円（20%オフ）
【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ]
1,080円 → 980円（9%オフ）
NILE 濃密泡スカルプシャンプー メンズ アミノ酸シャンプー ノンシリコン (LAFRANCE（ラフランス）の香り)
2,680円 → 2,080円（22%オフ）
