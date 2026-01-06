¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º vs ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º vs ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º
ÆüÉÕ¡§2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥Éー¥à¡ÊInglewood¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º 103 - 102 ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º
¡¡NBA¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥ºÂÐ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤¬¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥Éー¥à¡ÊInglewood¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤¬¥êー¥É¤·31-19¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó55-51¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó76-64¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó103-102¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-01-06 15:05:07 ¹¹¿·