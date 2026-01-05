この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が断言！迷いを断ち切る王道設計『2026年この5つの投資信託が超オススメです！定年後にお金を増やしたい人に向けて投資先について解説します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザー・鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で『2026年この5つの投資信託が超オススメです！定年後にお金を増やしたい人に向けて投資先について解説します！』と題した動画を公開。2026年に資産運用を始めたい人や、投資先の見直しを考える人に向けて、最新情報に基づく「王道の投資信託5選」を示している。



動画の軸は、銘柄当てではなく「長期で続けられる設計」にある。どの国・産業・企業が伸びるかは予想しにくい以上、世界経済の成長に乗る発想が合理的だと語り、人口増加や通貨供給の増加といった長期の流れも踏まえて、短期の下落に揺さぶられない視点を提示する。



まず中核として挙げるのが、eMAXIS Slim 全世界株式とeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）である。前者は世界に広く分散し、後者は米国に集中するが、全世界株式の中でも米国比率が大きい点や、S&P500企業が世界で売上を作っている点に触れ、「米国のみ＝危険」といった単純な見方を戒める。さらに「過去のリターンは未来を約束しない」と強調し、優劣を決めるよりも、自分が納得して持ち続けられる軸を選ぶべきだと整理していく。



残る3本は「トッピング」として紹介される。iFreeNEXT FANG+インデックスは成長企業10社に寄せる設計で上振れを狙える一方、値動きの振れが大きくなりやすい点も併せて語られる。iシェアーズ・ゴールドインデックスファンド（為替ヘッジなし）は、株式とは値動きの要因が異なる資産として、増やす主役というより安定感の補助という位置付けだ。eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）は、日本株に納得感を持ちたい人向けの選択肢として触れられ、日経平均との違いにも言及しつつ、株式同士は連動しやすく「分散したつもり」になりやすい点に注意が促される。



結論として鳥海氏は、投資先を複雑に増やすより、軸を決めて長期で持ち続けることが最重要だと繰り返す。今回の動画は、定年後を見据えて投資信託の軸と組み合わせ方を整理したい人にとって、判断の迷いを減らす材料になる内容である。