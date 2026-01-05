King ＆ Princeの高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）と、&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）のダンスコラボ動画第2弾が公開された。

【動画】キンプリ高橋海人×&TEAM K、小顔コンビの仲良しコラボダンス／最後にはハグも！“紅白”衣装コラボ第1弾／2024年7月にもコラボしたふたり

■向かい合い、見つめ合う高橋海人と&TEAM K

先に&TEAMの公式SNSには、『第76回NHK紅白歌合戦』の舞台裏で、ふたりが&TEAMの「FIREWORK」を踊る動画が公開。最後に笑顔で抱き合う仲良しぶりが話題となった。

今回King ＆ Princeのグループ公式SNSに投稿されたのは、King ＆ Princeの「Theater」を踊る動画だ。

スタッズやフリンジがあしらわれた水色のウエスタンジャケット姿の高橋と、煌びやかな装飾が目を引く黒のセットアップスーツ姿で登場したK。ふたりが向かい合って、Kの首に高橋が両手を回して見つめ合う仲睦まじげなシーンからスタート。カメラに気付き「見られた！」と言わんばかりの慌てた表情を見せる高橋と、舌をぺろりと見せ眉毛をクイットあげるK。終始楽しげな笑顔を交わしながら、音ハメもバッチリに息のあったダンスを披露した。

SNSでは「待ってました！」「キスシーン始まるのかと思った」「ふたりの距離の近さに照れる」「ダブルKの絡み良すぎる」「最高のふたり」「仲良しでかわいいいい」「2人とも顔ちっちゃい！！」「海ちゃんの最初の表情好き笑」「Kくん舌ぺろ！！」「かわいいとかっこいいが大渋滞」など、双方のファンの熱気あふれるコメントで賑わっている。

■動画：キンプリ高橋と&TEAM Kの“紅白”仲良しダンスコラボ第1弾

■動画：キンプリ高橋海人と&TEAM Kのダンスコラボ（2024年7月）