その忙しさは、

本当に避けられないものですか？

「急ぎの案件が多くて……」

こうした言葉を、無意識に口にしてはいないでしょうか？

オンライン会議が続き、チャットやメールの通知が鳴り止まない。常に何かに追われている感覚を抱えている人は、決して少なくありません。

一見すると、その忙しさは「仕事ができている証拠」にも見えます。

任される仕事が多い。頼られている。責任ある立場にいる。

しかし、その状態が長く続いているとしたら、一度立ち止まって考える必要があります。その忙しさは、本当に避けられないものなのでしょうか。

「急ぎ」が常態化すると、

仕事は増え続ける

「急ぎの案件が多い」という状態が常態化している職場では、仕事の進め方そのものに歪みが生じています。

本来であれば整理されるべき業務が、そのまま流れ込み、優先順位が曖昧なまま対応が求められる。結果として、目の前の火消しに追われ、腰を据えて考える時間が失われていきます。

忙しさの正体は「仕事量の多さ」ではなく、仕事が整理されず、構造化されていない点にあることが少なくありません。

「急ぎだから」「今だけだから」と対応を重ねるほど、仕組み化されない仕事が蓄積され、忙しさは再生産されていきます。

忙しい人ほど、

「すべて自分で抱え込んでいる」

さらに、なぜか忙しい人に共通しているのは、「これは自分がやらなければならない」という無意識の前提です。

確認、調整、資料作成、進捗管理。

一つひとつは小さな作業でも、積み重なると大きな負担になります。

しかし現在は、定型的な資料作成や情報の整理・要約、進捗の可視化といった作業の多くを、生成AIに任せることが可能になっています。

それでもなお、すべてを自分で抱え込もうとすると、忙しさは解消されるどころか、むしろ増していきます。

重要なのは、「自分がやるべき仕事」と「仕組みやAIに任せられる仕事」を切り分けることです。

忙しさから抜け出す鍵は、

仕事の“仕組み化”にある

忙しさを減らすために、すべてを個人の努力で解決しようとする必要はありません。

むしろ大切なのは、繰り返し発生している業務を、個人の頑張りに任せず、仕組みとして固定化することです。

たとえば、手戻りにより同じ確認作業が何度も起きているのであれば、それは注意力や努力の問題ではありません。

プロセスそのものが整理されておらず、失敗が恒常的に発生しているという構造の問題です。

繰り返し発生する業務を仕組み化することで、このような、時間ばかりを消費し、学びにつながらない失敗は自然と減っていきます。

その結果、チェックや確認のための仕事が膨らむこともなくなり、現場は本来向き合うべき判断や価値創出に時間を使えるようになります。

生成AI時代において、忙しさは努力で乗り切るものではなく、設計で減らすものになっています。

『戦略のデザイン』では、仕組み化すべき仕事や受け入れるべき失敗をどう切り分けるかについて、詳しく解説しています。

坂田幸樹（さかた・こうき）

IGPIグループ共同経営者、IGPIシンガポール取締役CEO、JBIC IG Partners取締役。早稲田大学政治経済学部卒、IEビジネススクール経営学修士（MBA）。ITストラテジスト。

大学卒業後、キャップジェミニ・アーンスト・アンド・ヤング（現フォーティエンスコンサルティング）に入社。日本コカ・コーラを経て、創業期のリヴァンプ入社。アパレル企業、ファストフードチェーン、システム会社などへのハンズオン支援（事業計画立案・実行、M＆A、資金調達など）に従事。

その後、支援先のシステム会社にリヴァンプから転籍して代表取締役に就任。

退任後、経営共創基盤（IGPI）に入社。2013年にIGPIシンガポールを立ち上げるためシンガポールに拠点を移す。現在は3拠点、8国籍のチームで日本企業や現地企業、政府機関向けのプロジェクトに従事。

単著に『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』『超速で成果を出す アジャイル仕事術』、共著に『構想力が劇的に高まる アーキテクト思考』（共にダイヤモンド社）がある。