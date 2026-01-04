　RB大宮アルディージャは4日、FW山本桜大(21)が柏レイソルから育成型期限付き移籍で加入することを発表した。

　山本は昨季、レノファ山口FCへ育成型期限付き移籍。J2リーグ戦33試合に出場し、チームトップの10ゴールを記録した。

　なお、大宮への移籍期間は2026年6月30日まで。期間中に柏と対戦する公式戦には出場できない。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●FW山本桜大

(やまもと・おうた)

■生年月日

2004年6月4日(21歳)

■出身地

広島県

■身長/体重

175cm/68kg

■経歴

大和田FC-柏U-12-柏U-15-柏U-18-柏-栃木SC-山口

■代表歴

U-18日本代表

■出場歴

J1リーグ:16試合

J2リーグ:42試合11得点

リーグカップ:6試合

天皇杯:6試合3得点

■コメント

▽大宮側

「柏レイソルから期限付き移籍で加入することになりました、山本桜大です! 自分の特長を最大限に出して、RB大宮アルディージャのために全力でプレーします。応援よろしくお願いします!」

▽柏側

「RB大宮アルディージャに育成型期限付き移籍で行くことになりました。もっと結果を残し、レイソルで活躍できるよう、頑張りたいと思います。行ってきます!」

▽山口側

「RB大宮アルディージャにレンタル行く事になりました。

今シーズン最後まで最高のご声援ありがとうございました。

苦しいシーズンでしたが、レノファのファンサポーターの温かさ、維新の雰囲気とても大好きでした。

レノファでプレーできて本当に良かったなと思います。

チームメイト、スタッフの方々にも恵まれて、大変お世話になりました。

レノファでの経験を糧にまた頑張りたいと思います!

本当にありがとうございました!」