大宮が柏FW山本桜大のレンタル加入を発表「全力でプレーします」昨季は山口でチーム1位の10ゴール
RB大宮アルディージャは4日、FW山本桜大(21)が柏レイソルから育成型期限付き移籍で加入することを発表した。
山本は昨季、レノファ山口FCへ育成型期限付き移籍。J2リーグ戦33試合に出場し、チームトップの10ゴールを記録した。
なお、大宮への移籍期間は2026年6月30日まで。期間中に柏と対戦する公式戦には出場できない。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW山本桜大
(やまもと・おうた)
■生年月日
2004年6月4日(21歳)
■出身地
広島県
■身長/体重
175cm/68kg
■経歴
大和田FC-柏U-12-柏U-15-柏U-18-柏-栃木SC-山口
■代表歴
U-18日本代表
■出場歴
J1リーグ:16試合
J2リーグ:42試合11得点
リーグカップ:6試合
天皇杯:6試合3得点
■コメント
▽大宮側
「柏レイソルから期限付き移籍で加入することになりました、山本桜大です! 自分の特長を最大限に出して、RB大宮アルディージャのために全力でプレーします。応援よろしくお願いします!」
▽柏側
「RB大宮アルディージャに育成型期限付き移籍で行くことになりました。もっと結果を残し、レイソルで活躍できるよう、頑張りたいと思います。行ってきます!」
▽山口側
「RB大宮アルディージャにレンタル行く事になりました。
今シーズン最後まで最高のご声援ありがとうございました。
苦しいシーズンでしたが、レノファのファンサポーターの温かさ、維新の雰囲気とても大好きでした。
レノファでプレーできて本当に良かったなと思います。
チームメイト、スタッフの方々にも恵まれて、大変お世話になりました。
レノファでの経験を糧にまた頑張りたいと思います!
本当にありがとうございました!」
