現在韓国の合計特殊出生率は0.75と、世界最悪レベルにまで落ち込んでいる。若年人口が急速に減るなか、もっとも深刻なのが兵士不足だ。それを補うべく、シニア有志が義勇軍を結成。女性の徴兵も視野に入ってくるのではないかと囁かれる。決して他人事ではない、人口減少国家が抱える国防の問題とは？※本稿は、ノンフィクション作家の菅野朋子『韓国消滅の危機 人口激減社会のリアル』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。

80代でも国のために戦おうと

シニアアーミーを結成

兵役数が減少していることに危機感を覚えて自ら組織を立ち上げた人たちがいる。

下は20歳から上は86歳まで。有志の民間人が集まって、2023年6月に設立された「社団法人シニアアーミー」だ。国防省から設立許可もとっている。

ホームページの背景は「戦争博物館」で、そこには「When country calls, We serve（国が呼べばわれわれは身を捧げる）」と書かれている。

事務所はソウル市内にあるマンションの一室。訪ねた時は代表が迎えてくれた。何か仕事がある時にだけ使われており、スタッフは常駐していないという。

設立の中心となった尹承模代表（65歳）は、もともと新聞記者だった。出生数が40万人を大きく割った18年頃から人口問題に関心を持つようになり、それがシニアアーミーを立ち上げるきっかけになったと話す。

「私たちの頃は、生まれてくる子どもは年に100万人という時代でしたから、2018年に出生数が30万人そこそこまで落ちた時には愕然としました。これで国が成り立つのだろうかという思いもよぎって人口問題に関心を持つようになりましたが、そこへ起きたのが、ウクライナの事態でした」

この時、「予備軍」の重要性をひしと感じたという。

