この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「［2026年メイン銀行戦略］d NEOBANK VS SBI新生銀行」と題した動画を公開。NTTドコモによるTOB（株式公開買付け）を経て「d NEOBANK」へと生まれ変わる住信SBIネット銀行と、SBI新生銀行のスペックを徹底比較し、今後のメインバンク戦略について解説している。



動画の冒頭で、ポイ活投資チャンネル氏は、住信SBIネット銀行が当初「サービス内容は当面変更なし」と発表していたにもかかわらず、今後多くの変更が予定されている点を指摘。特に2026年5月から改定される「スマートプログラム」は、多くの利用者にとって「改悪」になる可能性があると警鐘を鳴らす。



具体的には、d NEOBANKではランク判定基準や優遇内容が変更され、これまで多くのユーザーが享受してきた特典が縮小される見込みだ。特に、給与受取などで付与されるポイントが、用途の限られる「限定ポイント」に変更される点は大きなデメリットだと解説する。



その上で、d NEOBANKとSBI新生銀行を「ポイント制度」「優遇（無料振込・ATM）」「預金金利」「送金」「SBI証券連携」「デビットカード」の6項目で比較。金利面では、普通預金・定期預金・外貨定期（米ドル）のいずれにおいてもSBI新生銀行が優位であると分析。SBI証券との連携（SBIハイパー預金）においても、SBI新生銀行の金利が0.5%であるのに対し、d NEOBANK（SBIハイブリッド預金）は0.31%にとどまる点を指摘した。



一方で、無料振込やATMの無料利用回数、自動振込・自動入金といった送金機能の利便性、デビットカードのポイント還元率においてはd NEOBANKに軍配が上がる。



ポイ活投資チャンネル氏は、これらの比較から、金利の高さやSBI証券との連携を重視するなら「SBI新生銀行」、振込手数料の無料回数や送金機能の使いやすさを求めるなら「d NEOBANK」が選択肢になると結論。自身の利用スタイルに合わせて、2026年に向けたメインバンクの見直しを検討することが重要だと締めくくった。