「私の頭の中の消しゴム」 (C)2004 CJ Entertainment Inc.& Sidus Pictures Corporation. All rights reserved.

パク・チャヌク監督とイ・ビョンホンがタッグを組んだ「しあわせな選択」(3月6日(金)日本公開)で、実に7年ぶりの映画復帰を果たしたソン・イェジン。米アカデミー賞国際長編映画賞の韓国代表作品にも選出されている同作で、イェジンは韓国最大の映画の祭典・青龍映画賞の主演女優賞を受賞。結婚、出産を経た復帰作で、快挙を成し遂げている。

そんな彼女の代表作として語り継がれているのが、チョン・ウソンと切なくも美しい純愛を紡いだ「私の頭の中の消しゴム」(2004年)だ。「愛の不時着」(2019年)で見せたコミカルな演技にも定評のあるイェジンだが、韓国の公開当時22歳だった彼女が、病に侵され日々記憶を失っていく女性を熱演した。

チョン・ウソンとソン・イェジンが共演した名作ラブストーリー「私の頭の中の消しゴム」 (C)2004 CJ Entertainment Inc.& Sidus Pictures Corporation. All rights reserved.

1月29日(木)にフジテレビTWOで放送される「私の頭の中の消しゴム」は、妻を支えようとする相手役のウソンとのすばらしいケミストリーも話題となり、韓流ブーム真っただ中の日本でもロングランヒットを記録。韓流メロドラマの代名詞となった。

コンビニで出会った建設会社社長令嬢のスジン(イェジン)と、建設工事現場で現場監督として働くチョルス(ウソン)。粗野で荒っぽく見えるチョルスだが、その奥に隠れているやさしさを知ったスジンは急速に彼に惹かれていく。一方、孤独に生きてきたチョルスも、天真爛漫なスジンに恋をし、2人は晴れて結婚。甘く幸せな日々を送っていた矢先、スジンが若年性アルツハイマー症だと診断される。

イェジンは、チョルスの一挙手一投足に心を奪われていくスジンの恋心を鮮やかに体現している。ひったくりの犯人を撃退したり、フロントガラスが割れたまま車をぶっ飛ばしたり、お嬢様のスジンにとってチョルスのぶっきらぼうな仕草は新鮮なものばかり。その一つ一つに目を丸くしながら笑顔をこぼすスジンが、愛らしくてたまらない。見る者もきっと、恋に落ちるはずだ。

幸せいっぱいだったスジンだが、次第に物忘れが深刻なものとなり、家に帰る道さえ分からなくなってしまう。自分でも様子がおかしいことに気づいていくスジンの不安を、イェジンは瞳の揺れや唇の震えからも示している。

記憶を失い、愛する人を忘れていくことがどれほど恐ろしいことか。チョルスのために身を引こうとするスジンの想いが、どれほど切ないものなのか。イェジンが、俳優としてのすごみと共に愛の本質までを伝えてくれる。

そしてウソン演じるチョルスも、沼落ちすること必至のキャラクターだ。無精髭にボサボサ髪のワイルドな風貌で、過去に受けた傷から、誰も信じない、一人で生きていくと決めている孤独なチョルス。真っ暗な闇の中にいたチョルスだが、まっすぐで柔らかな心を持つスジンと出会い、愛と「許す」という感情を知っていく。

ウソンが惚れ惚れするほどのハマり役としてチョルスを演じ、軽々とスジンをお姫様抱っこして駆け出したり、ウエディングドレスのスジンを目にして瞳を輝かせたり、胸がキュンとする名シーンの数々をスクリーンに刻み込んだ。50代を迎えてなお活躍の場を広げ、最新作「メイド・イン・コリア」(2025年)では、イェジンの実生活での夫・ヒョンビンと共演しているが、彼の人気を決定づけた作品としても本作は見逃せない。

本作は永作博美と緒形直人が共演した日本のドラマ「Pure Soul 〜君が僕を忘れても〜」(2001年)を原作に韓国で映画化したもの。このヒットを受けて日本でも2007年に深田恭子＆及川光博によってリメイクされるなど、病に侵された妻と彼女を支えようとする夫の純愛は、国境を超えて人々を魅了してきた。

イェジン＆ウソンによる「私の頭の中の消しゴム」も公開時の反響は凄まじいものがあったが、改めて見返してもその魅力はまったく色褪せない。何度見てもときめいて、何度見ても涙する名作ラブストーリーだ。

文＝成田おり枝

放送情報

韓国映画「私の頭の中の消しゴム」日本語字幕版

放送日時：2026年1月29日(木)21:00〜

チャンネル：フジテレビTWO ドラマ・アニメ(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

