¡ÔSMAP¤Î¡ÈÁêËÀ¡É¡ÕÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡Ù¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ËºÜ¤»¤¿2Ç¯Á°¤ËÁáÀÂ¤·¤¿¡Ö²¸¿Í¤ÎÌ¾Á°¡×
1·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤Ë¤è¤ë¿·½ÕÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£¡Ç03Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¤ªÀµ·î¤Î¸á¸å¤òºÌ¤ëÉ÷Êª»í¤È¤â¤¤¤¨¤ëÈÖÁÈ¤À¡£
º£Ç¯¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡Ç24Ç¯¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ìµß±ç¡£¤µ¤ó¤Þ¤ÈÌÚÂ¼¤¬2¿Í¤ÇÇ½ÅÐ¤òºÆË¬¤·¡¢ºòÇ¯¤â¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ë¡Ö¤µ¤ó¤¿¤¯¥À¥ë¥Þ¡×¤òÆÏ¤±¤¿¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¤³¤É¤â¿©Æ²¤ò2¿Í¤Ç¼êÅÁ¤¦¤Ê¤É¡¢ÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤ËËÛÁö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤ÆÌÚÂ¼¤¬SUPER BEAVER¤Î¡ÖÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤è¡×¤òÃÆ¤¸ì¤ê¤ÇÈäÏª¤·¤Æ2¿Í¤¬ÃÌ¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤Î¤À¤¬¡¢X¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ËºÜ¤Ã¤¿¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÌ¾Á°¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¿Í¤¬¡£
¡Ô¥¼¥Í¥é¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¹õÌÚ¾´°ì¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Õ
¡Ô¤µ¤ó¥¿¥¯ ¥¼¥Í¥é¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ì¾µÁ¤Ç¹õÌÚ¾´°ì¡Õ
¥¼¥Í¥é¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶É°÷¤À¤Ã¤¿¹õÌÚ¾´°ì¤µ¤ó¡£ÌÚÂ¼¡¢°ú¤¤¤Æ¤ÏSMAP¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·è¤·¤Æ·ç¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¿ÍÊª¤À¡£
¡Ö¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ç94Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢½é¤á¤ÆAD¤È¤·¤ÆÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤¬¡¢SMAP¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡ØÌ´¤¬MORIMORI¡Ù¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤â¡ØSMAP¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ê¤ÉSMAP¤Î¿ô¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¡¢¡Ç03Ç¯¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡ØSMAP¡ßSMAP¡Ù¤Î3ÂåÌÜ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡Ù¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ä¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Ê¤É¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤Î¤â¹õÌÚ¤µ¤ó¤Î¼êÏÓ¤Ç¡¢SMAP¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤È¤â¹õÌÚ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÃæ»³¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡É¤È¤¤¤¦¹õÌÚ¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥³¥ó¥È¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Æ16Ç¯Ëö¤ËSMAP¤¬²ò»¶¤·¤¿¸å¤â¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡Ù¤ä¡Ø¤Þ¤Ä¤âto¤Ê¤«¤¤¡Ù¤òÃ´Åö¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¸òÎ®¤¬Àä¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤Þ¤Ä¤âto¤Ê¤«¤¤¡Ù¤Î½é²óÊüÁ÷¤Ç¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤È¤Î6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤â¡¢¹õÌÚ¤µ¤ó¤Î¿ÔÎÏ¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
SMAP¤Î¡ÈÁêËÀ¡É¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤Î¹õÌÚ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ÉÂËâ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ç24Ç¯2·î13Æü¤Ë54ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¹õÌÚ¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤ë¿ôÇ¯Á°¤«¤é·ì±Õ¤ÎÉÂµ¤¤ò´µ¤¤¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ë¤ÏSMAP¤Î5¿Í¤¬ÊÌ¡¹¤ËÉÂ¼¼¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¹õÌÚ¤µ¤ó¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÄÌÌë¤Ë¤Ï¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤äÁð磲¹ä¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¤ªÊÌ¤ì¤òÅÁ¤¨¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏÄÌÌë¤Ë»²Îó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¡²Ö¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢SMAP²ò»¶¸å¤â¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¹õÌÚ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Îº£¤Ç¤â¡ÈÃç´Ö¡É¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë