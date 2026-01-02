第102回箱根駅伝

第102回箱根駅伝は2日、3連覇を目指す青学大が3年連続の往路優勝を飾った。1区16位から区間ごとに順位を上げ、世紀の大逆転V。最後は黒田朝日（4年）が5区で驚異の走りを披露した。逆転された早稲田OBの渡辺康幸氏も、中継で驚きの声を上げるほかなかった。

終わってみれば、さすが青学大だ。当日変更で起用された1区の小河原陽琉（2年）が区間16位と出遅れ。昨年10区区間賞の実績からして、まさかの展開となった。しかし、2区の飯田翔大（2年）が5人抜きで11位、3区の宇田川瞬矢（4年）が3人抜きで8位、4区の平松享祐（3年）が3人抜きで5位にそれぞれ順位を上げた。

5区を託されたスーパーエース・黒田朝日（4年）は区間記録を上回る超ハイペースで突っ込み、城西大、国学院大、中大を抜いた。そして、残り2キロ過ぎに早稲田大・工藤慎作（3年）も逆転。先頭でゴールテープを切った。

衝撃的な走りには、日本テレビの中継で解説を務めた早稲田大OBの渡辺氏も仰天。「工藤君悪くないんですけどね…黒田君、なんか乗り物に乗ってませんか？考えられない」と語っていた。



（THE ANSWER編集部）