¡ÖÇ¨¤ì¾ì¤ÏNG¡×¤Î±ÊÌî²ê°ê¤Ëµð³Û°ãÌó¶â¤¬ÊÖ¤»¤ë¤Î¤«¡Ä¡ì26Ç¯¤ËÇúÈ¯¤·¤½¤¦¤Ê¡ÖËÜÅö¤Î´íµ¡¡×
¡Ö¤«¤Ð¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô
'25Ç¯¤Î·ÝÇ½³¦¤òºÇ¤âÁû¤¬¤»¤¿¡Ö¤ªÁû¤¬¤»½÷Í¥¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯±ÊÌî²ê°ê¡Ê26ºÐ¡Ë¤À¤í¤¦¡£ÇÐÍ¥¡¦ÅÄÃæ·½¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤È¤ÎÆó¸Ôµ¿ÏÇ¤Ç¡ÖÀ¶½ãÇÉ¡×¤Î²¾ÌÌ¤Ï´°Á´¤ËÇí¤¬¤ìÍî¤Á¤¿¡£
ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Netflix±Ç²è¤Ç¤Î¼ç±éÉüµ¢¤äÂçÃÀ¤Ê¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤ÇºÆ»ÏÆ°¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤âºü¤òÅê¤²¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦±ÊÌî¤ÎËÛÊü¤Ö¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î²¼½Ü¤Ë°ìÉô½÷À½µ´©»ï¤¬Êó¤¸¤¿¡Ö¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ÃËÀ¡×¤È¤ÎÌ©²ñÊóÆ»¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¼ÁÅª¤Ê³èÆ°µÙ»ß´ü´ÖÃæ¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ©¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÇÃËÀ¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£Áê¼ê¤¬¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃ´Åö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡ÖÎø¿ÍÀâ¡×¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢²Ð¤ËÌý¤òÃí¤¤¤À¡£
¡Ö»öÌ³½ê´´Éô¤Ï·ãÅÜ¤É¤³¤í¤ÎÁû¤®¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£ÅÄÃæ·½¤È¤Î°ì·ï¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢É¬»à¤ËÈà½÷¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î´é¤ËÅ¥¤òÅÉ¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢CM¹ßÈÄ¥É¥ß¥Î¤Ë¤è¤ë°ãÌó¶â¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë10²¯±ßµ¬ÌÏ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ê¤éÊ¿¿ÈÄãÆ¬¤·¤Æ¶à¿µ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢Æ²¡¹¤ÈÃË¤È½ÐÊâ¤¯¿À·Ð¤Î¿ÞÂÀ¤µ¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤«¤é¤Ï¡Ø¤â¤¦Èß¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤µ¤é¤Ë¼þ°Ï¤ò°¢Á³¤È¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤Îµð³Û¤Î°ãÌó¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë±ÊÌî¤ÎÂÖÅÙ¤À¡£¡Ö»ä¤¬Æ¯¤¤¤ÆÊÖ¤¹¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅÔÆâ¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤¹¤ë³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼«¿®²á¾ê¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î¿´¤ò´°Á´¤ËÎ¥¤ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±ÊÌî¤¬º£¤¢¤ë¤Î¤ÏÈà½÷¤Î¾Íè¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì±Êü¥É¥é¥Þ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡½¤À¡£¤½¤â¤½¤âÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢µ×¡¹¤ÎÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿Netflix±Ç²è¡ØËÍ¤Î¶¸¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ßÈà½÷¡Ù¤Ç¤ÏÅö½é¡¢Ç¨¤ì¾ì¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë
¡Ö±ÊÌîËÜ¿Í¤â¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤³¤ÎÇ¨¤ì¾ì¤ËÂÐ¤·¤ÆNG¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÈà½÷¤Î¼è¤ê´¬¤¤À¤Ã¤¿¡£ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤«¤é»Å»ö¤òµÙ¶È¤·Éüµ¢ºî¤ÇÈ©¤ò¤µ¤é¤·¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½÷Í¥¡¦±ÊÌî¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¤·¤«¤·¡¢±ÊÌî¤Ï¡Ö°©À¥ÊóÆ»¡×¤Ë¤è¤ê´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢Èà½÷¤ÎËÛÊü¤µ¤ËÊò¤ì¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«10²¯±ß¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÉéºÄ¤ò±ÊÌî¤ÏÊÖºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¡Ø¼¡²óºî¤Ç¤ÎÇ¨¤ì¾ì²ò¶Ø¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¡Ù¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ï¤ä¤É¤¦ìÝÕþÌÜ¤Ë¸«¤Æ¤â¡ØÀ¶½ãÇÉ¡Ù¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¤Ë¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£±ø¤ìÌò¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÍè¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤â¤Ã¤È¤â¡¢±ÊÌî¤ò½ä¤ëËÜÅö¤Î´íµ¡¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£Èà½÷¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤¬ºÇ¤â´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÏÆ¤Î´Å¤µ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Öº£¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬È¯³Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Èà½÷¤Ï¤è¤¯¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬»ö¼Â¤Ï°ã¤¦¡£´íµ¡´¶¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæ·½¤È¤ÎÌ©²ñ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÑÁõ¤â¤í¤¯¤Ë¤»¤º¡¢ÉÔÍÑ¿´¤Ê¹ÔÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤¿¡£¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤Î·ï¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¾ï¤ËÃËÀ¤Î±Æ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢½÷À½µ´©»ï¤ä¼Ì¿¿»ï¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¡¢Èà½÷¤ò¡Ø´°Íî¤Á¡Ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·èÄêÅª¤Ê¡Ø²¼È¾¿È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¤¬ÏªÄè¤¹¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
10²¯±ß¤Î¼Ú¶â¤òÇØÉé¤¤¡¢Íç°ì´Ó¤Ç½ÐÄ¾¤¹³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÇºÆµ¯ÉÔÇ½¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£2026Ç¯¡¢±ÊÌî²ê°ê¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÖÍç¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
